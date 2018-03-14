Sputnik и Novichok Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

14.03.2018, 8:34

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АНТОН ОРЕХЪ

У каждого времени свои «герои» и своя лексика.

Когда-то мы обогащали мир словами Sputnik и Perestroyka. Теперь в мире без перевода понимают другие русизмы -Siloviki и Novichok. У каждого времени свои герои и своя лексика.

Позиция России по отравлению Скрипаля и его дочери сводится к агрессивной несознанке: мы этого не делали, но так будет с каждым предателем. Своими технологиями мы тоже гордимся своеобразно: такое вещество могут сделать в любой стране, но Россия обладает уникальной технологией. В свое время по такому же принципу в Думу попал Луговой: он не травил никакого Литвиненко, но за это дело получил мандат. Кто теперь станет депутатом только потому, что не травил никакого Скрипаля? И этот скандал и все подобные ему основаны в первую очередь на репутации. А репутация – это первая спонтанная реакция на происшествие. Бывает, что кого-то обвиняют в преступлении и все хором кричат: да не может такого быть, это честнейший человек! Потому что вы никак не можете себе представить, что тот, кого вы хорошо знаете и уважаете, мог совершить что-то плохое. А у России такая репутация, что даже то, чего она не совершала, припишут ей. Ну, а кому же еще! От скверной репутации пострадали, например, наши спортсмены. Потому что сначала была долгая и гнусная история обманов. Теперь, возможно, пострадают какие-то непричастные люди из-за дела Novichok, потому что была история Литвиненко и не только Литвиненко. Почему Россия не может ликвидировать предателя? Каким нашим принципам это противоречит?

Россия, не моргнув глазом, оторвала за три недели кусок территории у соседнего государства! И не просто не считает это незаконным, а гордится этим и отмечает этот день как праздник! Россия на территории того же соседнего государства четыре года ведет необъявленную войну! И отрицает то, что всем давно очевидно. Россия руками каких-то недоумков сбивает пассажирский самолет и выдумывает тысячу историй, одна глупее другой, чтобы отбрехаться от малазийского «боинга». Россия посылает армию наемников в Сирию и делает вид, что их там нет, и они не погибают там десятками.

Да мы десять дней назад сказали всему миру, что конкретно их всех, сволочей, укокошим, если они не станут нас слушать! Страна, которая готова укокошить весь мир – что ей какой-то Скрипаль, который и правда, довольно неприятный господин и самого по себе мне его не очень жалко, уж простите мое жестокосердие. Мы ничего не признаем, даже если будем причастны. А нам все равно выставят счет, даже если мы реально не причем. Репутация – это такая вещь, которую вы сами создаете, а потом она либо служит вам, либо работает против вас.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»