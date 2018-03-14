В Бресте пройдет митинг-концерт в честь 100-летия БНР 14.03.2018, 8:52

Фото: svaboda.org

Праздничное мероприятие с бело-красно-белыми флагами пройдет на площади Свободы.

Брестский горисполком одобрил заявку на проведение 25 марта праздничного фестиваля «100 лет БНР», но перенес мероприятие на другую площадку, передает «Радыё Свабода».

Праздничный фестиваль начнется в 13.00 на площади Свободы. Сперва пройдет получасовой митинг, на котором выступят политические и общественные активисты города, а также представители брестских властей, говорит один из заявителей акции руководитель Брестской организации БНФ Дмитрий Шиманский.

Чиновники разрешили приносить на День Воли бело-красно-белые флаги и герб «Погоня» вместе с другой символикой, «тематически связанной с указанной событием».

В музыкальной части фестиваля выступят духовой оркестр Бреста, а затем пройдет рок-концерт. Точно известно, что согласие на участие дали группы: B:N:, Re1ikt, Zolki Band.

На фестивале, который продлится до 17.00, будут работать сувенирный базар, фотозоны и детские площадки. Параллельно с музыкальной площадкой будут проходить мастер-классы ремесленников, а реконструкторские клубы восстановят эпоху Белорусской Народной Республики.

Ранее стало известно, что городские власти дали разрешение на празднование 100-летия БНР в Минске и Гродно.