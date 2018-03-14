Новый госсекретарь США: что известно о Майке Помпео 14.03.2018, 9:08

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Стремительная карьера рядового конгрессмена-республиканца.

До своего назначения на пост директора ЦРУ будущий госсекретарь США Майк Помпео был рядовым консервативным конгрессменом-республиканцем.

На пост главы Госдепартамента Помпео предложил во вторник президент Дональд Трамп, внезапно отправивший в отставку Рекса Тиллерсона, пишет bbc.com.

В прошлом Помпео был конгрессменом от штата Канзас, где представлял "Чайную партию" - крайне консервативное крыло республиканцев.

"Он отлично справится с работой!" - написал в своем твите президент Трамп.

За несколько часов до того как президент Трамп объявил о своей встрече с лидером КНДР, Майк Помпео был замечен в Овальном кабинете Белого дома в ходе встрече с делегацией Южной Кореи.

Вице-президент Майк Пенс принимает присягу у Помпео после назначение того на пост директора ЦРУ

Фото: Getty Images

Помпео считается одним из преданных Трампу людей, ему пришлось взять на себя трудную работу по поддержанию рабочих отношений между ЦРУ и самим верховным главнокомандующим, который раньше сравнивал разведывательные службы Америки с нацистами.

В прошлом он не раз скептически высказывался по поводу заключений ЦРУ о попытках России вмешаться в избирательную кампанию в США.

Однако в решительный момент Помпео проявил готовность выступить против президента по этому вопросу.

После того как Трамп заявил, что он верит заверениям президента Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы, Помпео твердо поддержал выводы разведки о том, что Москва всё же причастна к таким попыткам.

Считается, что Помпео относится к России более жестко, чем Трамп, которого он ранее предупреждал о том, что президент Путин представляет опасность для США.

53-летний Помпео трижды избирался в конгресс от Республиканской партии в штате Канзас. В парламенте он резко выступал против ядерной сделки с Ираном, заключенной во время второго срока президента Барака Обамы.

Помпео возражает против закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Фото: AFP

Он также возражал против закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Посетив тюрьму в 2013 году, он отметил, что некоторые заключенные, объявившие голодовку, выглядели пополневшими.

Помпео также защищал ЦРУ, после того как в 2014 году сенат выступил с докладом, в котором содержались сведения о применении пыток сотрудниками агентства.

"Эти мужчины и женщины не палачи, - заявил тогда Помпео. - Они патриоты. Действия ЦРУ остаются конституционными и законными".

Помпео с отличием окончил военную академию Уэст-Пойнт, а до этого - юридическое отделение Гарвардского университета, где был редактором студенческой газеты.

Он был избран в палату представителей в 2010 году при поддержке известных миллиардеров Чарльза и Дэвида Коуков.

Там Помпео стал членом комитета палаты по разведке, а также вошел в состав комиссии по энергетике и торговле.

До избрания в конгресс он основал фирму по торговле запчастями для авиации и компанию по обслуживанию нефтяных месторождений.

После взрыва в Бостоне его обвиняли в исламофобии из-за резких высказываний в адрес мусульман. Тогда он заявил, что некоторые имамы могут втайне выступать с призывами к терроризму.

"Когда самые смертельные террористические нападения на Америку за последние 20 лет совершаются людьми определенной веры и во имя этой веры, на тех, кто является духовными лидерами этой веры, ложится особая ответственность", - заявил тогда Помпео.

"Вместо того чтобы говорить об этом, мы окружили молчанием этих исламских лидеров, что делает их причастными к этим терактам и, что еще важнее, к тем терактам, которые могут последовать в будущем", - добавил он.

Он также был членом специального комитета конгресса по делу об убийстве американских дипломатов в Бенгази в 2012 году.

Демократы считали деятельность этого комитета политической кампанией, направленной на дискредитацию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Майк Помпео стал автором доклада, в котором содержались обвинения в адрес Хиллари Клинтон в том, что она сознательно скрывала от американских избирателей факты о нападении в Ливии на американских дипломатов, чтобы содействовать переизбранию президента Барака Обамы.