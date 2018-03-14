Половина молодых белорусов хотят работать за границей 14.03.2018, 9:16

При выборе работы самой важной названа возможность получать хороший заработок.

В Минске были обнародованы итоги социологического исследования, направленного на выявление слабых мест современной системы среднего образования. Исследование проводилось Исследовательским центром ИПМ. На вопросы анкеты ответили 1 тысяча человек от 17 лет до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование, пишет «Ежедневник».

Наиболее интересна – информатика, наименее – белорусский язык

Например, в результате исследования выяснилось, что наибольший интерес среди учеников средних учебных заведений вызывают такие предметы, как информатика, физическая культура и здоровье, также медицинская подготовка.

При этом наименьшим интересом среди респондентов пользуются белорусский язык, черчение и белорусская литература, что, по мнению экспертов, указывает на необходимость пересмотра программ и подходов к обучению данным предметам.

А вот первую пятерку рейтинга важнейших школьных предметов открывают иностранные языки. Также в списке самых важных школьных предметов, по мнению респондентов, оказались русский язык, математика, информатика, и, что интересно, медицинская подготовка.

В ходе исследования также была определена оценка респондентами качества школьного образования относительно такого параметра, как достаточность школьных знаний для поступления в вуз.

Исследователи обращают внимание, что по данному вопросу мнения разделились примерно пополам. Хуже всех достаточность знаний оценили выпускники гимназий. Значительно лучше – выпускники лицеев и колледжей.

Отвечая на вопрос: «Какие из предметов пригодились после окончания среднего учебного заведения», большинство участников опроса назвало русский язык (53,7%). Белорусский язык оказался нужным лишь 16,1%выпускников, математику отметили и вовсе 7,6% опрошенных. Остальные предметы, судя по полученным данным, почти совсем не пригодились.

Сколько готовы уехать работать за границу?

Согласно результатам исследования также выяснилось, что в настоящее время представители молодого поколения при выборе работы ставят на первое место возможность получать хороший заработок. Далее по значимости следует интерес в работе. Такой фактор, как желание приносить пользу обществу, людям, опрошенные указали как наименее важное требование к работе.

Исследователи отмечают, что важным показателем при анализе рынка труда также являются миграционные установки потенциальной рабочей силы. И как показал опрос, почти половина респондентов готова работать за рубежом при более выгодных условиях, а почти пятая часть уедет работать за границу при первой возможности. Такой уровень намерений покинуть страну, по мнению экспертов, можно считать достаточно высоким.

Примечательно, что среди тех, кто готов уехать за границу при более выгодных условиях, доля респондентов с отличными оценками составляет 59% и 48,5% – с хорошими. То есть, получается, что отечественный рынок труда становится недостаточно привлекательным для самых важных и успешных категорий выпускников средних учебных заведений.

Основная проблема – актуализация

Резюмируя итоги исследования, социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан пояснила, что, по мнению ряда экспертов, система среднего образования нуждается в серьезном преобразовании.

Среди основных проблем среднего образования социолог выделила, в первую очередь, его неактуальность и то, что оно не отвечает запросам рынка труда.

«Мир развивается очень быстро, многое устаревает. При такой активной динамике устаревшая модель передачи знаний не работает. По мнению учителей, с которыми мне приходилось общаться в ходе исследования, самый главный навык, который может дать сегодня школа, – это умение учиться, иными словами, не зубрить материал, не запоминать информацию, а уметь ее найти и правильно использовать. А это как раз белорусские школьники и не получают», – сказала она.

Дарья Урбан также обратила внимание на еще один важный момент: на взгляд экспертов, нынешняя система оценок провоцирует боязнь ошибок.

«Как показало исследование, ребенок сегодня знает, что если он получит плохую оценку, за этим последуют санкции: его могут отругать родители и т.д., – отметила исследователь. – Далее этот ребенок, уже, будучи взрослым, выходит на рынок труда, где он продолжает вести себя по накатанной схеме, то есть боится делать ошибки».

«Боязнь совершать ошибки в последующем порождает не самых эффективных участников рынка труда. Такие люди, как правило, не проявляют творческой инициативы, не генерируют новые идеи и т.п., что в свою очередь сказывается негативно и на экономике», – резюмировала Дарья Урбан.