Меган Маркл впервые вышла в свет вместе с королевой 14.03.2018, 9:31

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Британское королевское семейство посетило службу по случаю Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.

Для невесты принца Гарри это мероприятие стало первым совместным выходом с Елизаветой II, сообщает korrespondent.net.

Невеста принца Гарри Меган Маркл совершила первый совместный выход в свет с королевой Елизаветой II. Королевское семейство посетило службу по случаю Дня Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.

Среди гостей мероприятия были также принц Гарри, принц Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла и герцоги Кембриджские Кэтрин и Уильям.

По случаю выхода в свет в составе монаршего семейства Меган Маркл облачилась в черное платье и белоснежное пальто от Amanda Wakeley. Этот бренд являлся одним из излюбленных для принцессы Дианы.