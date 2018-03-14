Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде 14.03.2018, 9:40

Светлана Сахоненко и Роман Ященко

Фото AP - БЕЛТА

Белоруска победила в решающем забеге спринта на 1,5 км классическим ходом.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, сообщает БелТА.

В решающем забеге спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, она пересекла финишный створ первой.

Для Светланы Сахоненко это уже вторая золотая медаль на зимней Паралимпиаде. Ранее она заняла первое место в гонке на 15 км свободным стилем и стала бронзовым призером в биатлоне на 6 км.