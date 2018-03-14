Андрей Пионтковский: Уход динозавра 14.03.2018, 9:54

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Рекс Тиллерсон

К чему приведет увольнение Рекса Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Новым главой Госдепартамента он назначил теперь уже бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, место которого займет его бывший первый заместитель Джина Хаспел. Насколько могут быть связаны отставка Тиллерсона, президентские выборы в России и все набирающий обороты международный скандал в связи с покушением в Великобритании на Сергея Скрипаля и его дочь? – задается вопросом "Радио Свобода".

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем, он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляем всех!" – написал Трамп в своем твиттере.

В феврале 2017 года, когда Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Рекса Тиллерсона, имеющего за неуступчивый нрав и строгие протестантские убеждения кличку Ти-Рекс, то есть "Тираннозавр", на пост государственного секретаря США, многие политики, дипломаты и журналисты решили, что новый президент США намерен придерживаться обещаний, данных во время предвыборной кампании, – восстанавливать отношения Вашингтона с Москвой.

Журнал Forbes в начале 2016 года поместил Рекса Тиллерсона, бывшего главу ExxonMobil – крупнейшей публичной (то есть без государственных ограничений размещающей свои акции на фондовых рынках) нефтяной компании мира, – на 25-е место в рейтинге самых могущественных персон планеты (годом ранее он занял в этом же рейтинге 20-е место). Тиллерсон, как глава ExxonMobil, заключал крупнейшие сделки в Москве и Санкт-Петербурге еще в 90-х годах прошлого века. Именно тогда он близко познакомился с нынешним исполнительным директором российской государственной корпорации "Роснефть" Игорем Сечиным, в те годы работавшим в городской администрации Петербурга вместе с Владимиром Путиным. В 2014 году на собрании акционеров "Роснефти" Сечин заявил, что Ти-Рекс Тиллерсон – человек, с которым он, несмотря на все международные санкции, "с радостью бы проехался на мотоциклах по дорогам Соединенных Штатов".

Владимир Путин вручает Рексу Тиллерсону орден Дружбы народов. 21 июня 2013 года

Уже в 1998 году Тиллерсон возглавил российско-американскую компанию Exxon Neftegas, зарегистрированную на Багамских островах. В те же 90-е годы, представляя интересы ExxonMobil в России, Тиллерсон добился соглашения с российскими властями по созданию международного консорциума для разработки проекта "Сахалин-1". Главным оператором этого предприятия, считающегося крупнейшим по объему прямых иностранных инвестиций в Россию (более 4 с половиной миллиарда долларов к началу 2006 года), стала та самая дочерняя компания ExxonMobil под названием "Эксон Нефтегаз Лимитед", имеющая 30 процентов акций проекта. В 2011 году возглавляемая Тиллерсоном ExxonMobil подписала с корпорацией "Роснефть" соглашение на 500 миллиардов долларов, в соответствии с которым она получала доступ к месторождениям углеводородов на российском арктическом шельфе, в обмен на гарантированные инвестиции российской стороны в некоторые проекты ExxonMobil в третьих странах мира.

С момента прихода президента России Владимира Путина к власти в 2000 году Рекс Тиллерсон лично встречался с ним очень много раз и стал одним из двух иностранных нефтяных "магнатов", которых Путин наградил российским орденом Дружбы. Это произошло 21 июня 2013 года в Санкт-Петербурге на экономическом форуме.

Владимир Путин и Рекс Тиллерсон в Туапсе. 15 июня 2012 года

Однако за последний год взгляды Рекса Тиллерсона на мировую политику и на Россию, очевидно, значительно изменились. Как неоднократно писала американская пресса, у теперь уже бывшего госсекретаря США сложились трудные отношения с президентом Трампом, в том числе и из-за разницы во взглядах на отношения с Москвой.

Рекс Тиллерсон до последнего не хотел покидать пост главы американской дипломатии и узнал о своей отставке из твита Трампа, который на импровизированной пресс-конференции 13 марта для телеканала CBS News объяснил, что решил отправить Ти-Рекса в отставку из-за многочисленных разногласий, в первую очередь по поводу относительно недавнего соглашения западных держав во главе с США с Тегераном по поводу иранской ядерной программы: "Мы с ним хорошо работали, но спорили по ряду вопросов. Мы думали по-разному. Возьмите сделку с Ираном. Я уверен, что она ужасна, однако полагаю, что Тиллерсон считал, что это хорошая сделка. Думаю, что теперь Рекс станет намного счастливее".

Слухи об отставке Рекса Тиллерсона начали циркулировать в американской прессе с осени прошлого года. Например, в октябре телеканал NBC сообщил о якобы имевшем место в Белом доме прямом конфликте президента США и государственного секретаря, после которого Тиллерсон якобы прилюдно назвал Трампа "придурком". Дональд Трамп все больше разочаровывался в Тиллерсоне, которому, по словам американского президента, не хватало жесткости – такой, которая есть у Майка Помпео. Трамп и Тиллерсон, как писали журналисты, не сходились во мнениях и взглядах на Иран, КНДР и Россию, при обсуждении будущей численности войск США в Афганистане, а также по вопросам блокады Кубы.

Дональд Трамп рассказывает о решении отправить в отставку Рекса Тиллерсона. Белый дом, 13 марта

Существует и еще одна версия отставки Рекса Тиллерсона – что она связана с его свежим чрезмерно резким заявлением в адрес России и слишком ярко, как могло показаться Дональду Трампу, выраженной поддержкой Великобритании в связи с покушением в английском городе Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Впрочем, сам Трамп уже заявил, что считает, что это отравление "выглядит как работа, выполненная Россией". На вечер вторника, 13 марта, запланирован телефонный разговор президента США с британским премьер-министром Терезой Мэй. Трамп заранее подтвердил, что намерен выразить осуждение в адрес России или любой другой стороны, как только "получит неопровержимые свидетельства" об организаторах нападения с применением боевого отравляющего вещества.

Вот как отставку Рекса Тиллерсона в интервью "Радио Свобода" комментирует живущий в США международный политический аналитик и публицист Андрей Пионтковский:

– То, что отставка Рекса Тиллерсона случилась буквально за несколько дней до президентских выборов в России, может быть как-то связано друг с другом?

– Эта отставка сейчас кажется довольно необычной, в момент острейшего политического кризиса. Фактически совершено нападение с использованием оружия массового уничтожения, химического оружия, на Великобританию, ближайшего союзника США. Именно так премьер-министр Великобритании Тереза Мэй охарактеризовала то, что произошло в Солсбери 5 марта. Так вот, Тиллерсон был уволен через несколько часов после того, как он сделал довольно жесткое и твердое заявление, поддерживающее позицию британского премьер-министра и выражающую солидарность с ней. Вот очень важный вопрос: именно это заявление окончательно подтолкнуло Трампа к такому неожиданному по времени, но вообще-то, политически давно ожидаемому решению или это случайное совпадение?

– Рекс Тиллерсон сильно трансформировался с момента своего назначения госсекретарем. Мы все помним и орден Дружбы, врученный Владимиром Путиным, и связи с "Газпромом", но с тех пор многое изменилось. Действительно ли Дональд Трамп в последние месяцы все больше и больше был недоволен своим госсекретарем?

– Сегодня Трамп прямо указал на одну из причин расхождений с ним – это вопрос об отношении к соглашению с Ираном. Но действительно, у всех на устах сегодня обсуждающих эту тему, конечно, Россия. Я напомню о так называемом "списке Вячеслава Никонова", депутата, который первый обрадовал Государственную думу России сообщением о победе Трампа на выборах и отмечал это шампанским. В необыкновенной эйфории Никонов тогда перечислил "четырех наших агентов влияния в США", то есть людей, очень близких к Кремлю, в администрации Трампа. Это бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, бывший главный стратег Стивен Беннон, бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус – и Рекс Тиллерсон. Вот Тиллерсон – это последний из этой четверки, теперь отстраненной от дел.

Новый Госсекретарь США Майк Помпео

– Майк Помпео, который займет его должность, окажется более ярким госсекретарем или менее? Почему вообще именно он?

– Помпео – человек, более подготовленный к этой должности, к этой работе. В своей прежней жизни он занимался внешнеполитическими проблемами, а Тиллерсон был абсолютным новичком. И я бы сказал, что как раз назначение Помпео опровергает гипотезу, что Тиллерсон уволен за антипутинские настроения и его резкую оценку покушения в Великобритании. Я вспоминаю выступление Помпео летом прошлого года, во время важнейшей традиционной конференции по вопросам американской внешней политики, где в неформальной обстановке собираются бывшие и находящиеся на службе руководители структур безопасности, Госдепартамента и так далее. Выступление Помпео там было наиболее резким по отношению к курсу Кремля и к Путину лично. Так что я думаю, что вряд ли этому назначению в Москве обрадуются. И, собственно, первые московские комментарии уже прошли именно в таком духе.

– Теперь Тиллерсон займется своими личными делами. В связи с расследованием "российского следа", которое до сих пор тянется в США, с работой комиссии Мюллера и прочим, он выведен из-под удара теперь или наоборот?

– Абсолютно нет. Подозрения о его причастности, как бенефициара, к знаменитой сделке по приватизации "Роснефти", к истории с неизвестно где и как исчезнувшим 16 или 19 процентам акций, остается! Я думаю, сейчас им могут заняться вплотную, как бы уже вне политического контекста и той должности, которую он занимал. Частным лицом Тиллерсоном, у которого есть доли в неких офшорных совместных предприятиях с Россией. 17 лет в российской "нефтянке" никогда не оставят человека в незапятнанном, белоснежном костюме, с орденом Дружбы…

– Для любого внешнеполитического ведомства такая внезапная резкая смена начальства, да еще в период такого обострения международной обстановки – это кошмарная встряска. Много говорили и писали о том, что за время, пока Тиллерсон возглавлял Госдепартамент США, чуть ли не 70 процентов американских карьерных дипломатов, ветеранов американской внешней политики, его покинули. Сейчас вообще Госдепартамент окажется парализован?

– Я знаю по своим личным каналам, что сегодня в Госдепартаменте США точно так же пьют шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года! Тиллерсон не смог наладить отношения с сотрудниками Госдепа, оставался чужаком, и как раз то, что в Госдепартаменте сейчас масса свободных вакансий, это как раз прежде всего и вменяют ему в вину. Госдепартамент сегодня вздохнул с облегчением! И все ждут результатов общения Дональда Трампа с Терезой Мэй. После сегодняшнего увольнения это большая интрига – будут ли формулировки президента расходиться со вчерашними формулировками Тиллерсона. Мой прогноз – нет. И я думаю, это увольнение не связано со вчерашним заявлением, - считает живущий в США политический аналитик Андрей Пионтковский.