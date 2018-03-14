Андрей Стрижак: На границе изъяли три кактуса, которые вез в подарок 4 14.03.2018, 10:10

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Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Активист профсоюза РЭП обжалует незаконное задержание на границе.

Активисты профсоюза РЭП из Гомеля Андрей и Евгения Стрижак 13 марта были задержаны на белорусско-литовской границе на пограничном переходе «Каменный Лог». Об обстоятельствах задержания Андрей Стрижак рассказал в «Фейсбуке»:

«Зашли на погранпереход в 20.45 и вышли в 23:50, никто не объяснил причины, по которым нас сняли. Устроили личный досмотр (раздели до трусов и осмотрели весь багаж). Изъяли три кактуса, которые мы везли на подарок ... (фитосантарный контроль строго охраняет государственный суверенитет), а еще нам убили эту ночь, за которую надо еще каким-то образом добраться до Гомеля. В общем, приключения вполне достойные 13-го числа, но бывает и хуже. Действия зам.начальника Гродненской таможни Сазонова В.П., который санкционировал досмотр, будут обжалованы. Спасибо всем, кто переживал за нашу судьбу. Мы уже на пути в Минск».

Заместитель председателя Гомельского профкома РЭП Андрея Стрижака и редактор сайта praca-by.info Евгения Стрижак возвращались вечером рейсовым автобусом из Литвы. Известно, что активистов вызвали для углубленного досмотра, но причины этого не сообщили.

Несколько дней назад, 7 марта, 7 марта во время пограничного и таможенного контроля на станции Гудогай были сняты с поезда для личного досмотра заместитель председателя профсоюза Зинаида Михнюк и одна из координаторов молодежной сети РЭП Анна Дусь, которые ехали из Вильнюса в Минск.