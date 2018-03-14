Витебские журналисты просят Шуневича помочь прочитать «шифровки» от милиционеров 2 14.03.2018, 10:58

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Протокол, составленный милиционерами, невозможно прочитать.

Независимые журналисты из Витебска Елена Шабуня и Вячеслав Лазарев обратились к министру внутренних дел Игорю Шуневичу «за помощью»: никто не может прочитать бумагу от его витебских подчиненных. Речь идет об официальных письмах из Витебского РОВД, передает «Белсат».

Милиционеры составили протоколы по поводу «незаконного изготовления продукции СМИ». Однако обстоятельства дела в документе описаны настолько неразборчиво, что прочитать текст невозможно.

«Я даже не уверена, что этот протокол касается меня. В сопроводительной бумаге написано, что исполнитель Бурунов, там же стоит подпись начальника отдела (не указано какого) А.В.Иванова. Я полагаю, что ни Иванов, ни Бурунов также не смогут прочитать те закорючки, поэтому отослала протокол Шуневичу», – пояснила журналистка Елена Шабуня.

Такое же письмо из РОВД получил член БАЖ Витебского филиала Вячеслав Лазарев.

Елена Шабуня рассказала, что по телефону ее вызвали на рассмотрение дела в Витебский районный суд. Заседание состоится 16 марта.