Белоруска в Китае: Носители иностранного языка получают $3 тысячи в месяц 3 14.03.2018, 10:50

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Наиболее востребованы преподаватели иностранных языков.

Живущая в Китае белоруска рассказала tut.by свою историю:

- Меня зовут Ира Рудакова, мне 27 лет. И я переехала в Китай год назад. Я воздушная гимнастка и работаю здесь в танцевальном проекте. В Беларуси я в основном преподавала в танцевальных студиях. С самого детства у меня была установка, что я хочу жить за границей и увидеть как можно больше разных стран, но в силу разных обстоятельств это долгое время не было возможно.

Но когда начала достойно зарабатывать, почти все деньги стала тратить на путешествия. И, конечно, ответила согласием, когда мне поступило предложение поработать за границей. Уехала, не раздумывая и ни о чем не жалея.

В Китай я приехала с командой, состоящей из четырех человек. Все ребята из Беларуси. Мы решили не останавливаться на одном городе и постоянно переезжаем. Сейчас на нашем счету уже 11 городов. Так интереснее, ведь мы не только работаем, но и путешествуем. Минус всего один: жить на чемоданах, конечно, непросто.

Работа для танцоров и вообще для всех творческих людей в Китае очень разнообразная.

Можно работать в клубе, в цирке, на городских праздниках, конкурсах красоты или в телевизионных программах. Есть работа и для профессиональных танцоров, как мы, и для go-go. Можно быть фрилансером — самому снимать жилье и искать работу. Этот вариант намного выгоднее по деньгам, потому что одно выступление стоит в среднем 100−200 $. Но это гораздо сложнее в организационном плане: не факт, что работа всегда будет в одном городе и ты легко сможешь ее найти. Но каждый выбирает по душе!

Китай — это, конечно, совсем другой мир. До переезда об этой стране я знала только то, что учили в школе, ну и, конечно, что китайское лучше не покупать. (Смеется.)

От привычной мне жизни здесь отличается все: и культура, и люди, и жизнь, и еда, и быт. Но я человек непривередливый, мне интересно все новое, да и вывести меня из равновесия очень трудно, потому долго привыкать к китайской жизни мне не пришлось.

С тем, что в Китае все по-другому, мы столкнулись в первую же ночь, когда прилетели в Пекин. Во-первых, оказалось, что никто не говорит по-английски. Во-вторых, китайцы спят только на твердых кроватях, будто на столе или на полу. И устроиться на них с комфортом для нас, белорусов, трудно. В-третьих, в их домах нет отопления, а окна закрываются, как наш шкаф-купе, поэтому зимой в домах очень холодно.

На первое время мы остановились у каучсерфера, и это было лучшим нашим решением. Хозяин дома говорил по-английски, и без него нам бы пришлось очень тяжело. Представьте, меню везде только на китайском, вывески — тоже, деньги поменять самому почти нереально (кстати, деньги на юани лучше поменять в Беларуси, в Китае очень большая комиссия). За десять дней, что мы жили у этого парня, я выучила самые необходимые фразы для жизни, более-менее разобралась, где в городе можно поесть и как заказывать еду, сделала сим-карту и банковскую карточку. Это был необходимый минимум, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно.

Китай очень большой, поэтому трудно охарактеризовать страну в целом. Например, север очень отличается от юга. И, на мой взгляд, на юге люди более цивилизованные и воспитанные: даже водители на пешеходных переходах иногда пропускают пешеходов. (Улыбается.)

Климат везде очень разный. На севере зимой холода и снег, а на юге и снега не бывает, и температура ниже +10 на моей памяти не опускалась. Правда, на юге есть сезон дождей, и в это время там очень тяжело находиться из-за высокой влажности. Но зато уже с апреля здесь солнечно и даже жарко. Тут мы и встречаем нашу китайскую весну!

Интересный факт: во всем Китае один часовой пояс, все равняются на пекинское время. Из-за этого на востоке Китая солнце восходит примерно в 10 утра по часам.

Если меня что-то и выводило из себя первое время — помимо повального незнания английского, — так это привычка китайцев громко «харкаться» прямо на улице. Потом я поняла, что это происходит только на севере и, вероятнее всего, из-за загрязненного воздуха. В этом регионе сосредоточено большинство промышленных предприятий, и смог постоянно висит над городами.

Например, в те дни, когда в Пекине нет солнца, соседних домов не видно из-за густого тумана. Но в целом даже мои первые впечатления от столицы Китая и страны в целом были хорошими: необычная архитектура, огромное количество парков и дружелюбные люди, которые не давали растеряться на новом месте.

«Самое необычное из того, что я ела, — скорпионы, свиные мозги и лягушки»

На момент приезда в страну уровень китайского у всех членов нашей команды был на нуле. Наш каучсерфер научил нас говорить некоторые фразы, которые нам очень помогли:

«Нихао» — здравствуйте;

«Сесе» — спасибо;

«Мифан х тироу» — рис с курицей;

«Бу ла» — не острое, пожалуйста.

Если в чифаньках (что-то между кафе и столовой, где китайцы едят каждый день) не было картинок, мы просили беспроигрышный вариант — рис с курицей. (Смеется.)

Когда ходили на рынок за едой, просили, чтоб цену нам показывали на калькуляторе, но вскоре выучили цифры.

Сказать, что китайская еда очень сильно отличается от нашей, — это ничего не сказать. Вот, например, возьмем картошку. Ни разу не видела ее здесь жареной или вареной. В Китае ее нарезают очень тонкой соломкой, примерно как морковь по-корейски. Ее обдают кипятком, добавляют перец чили и заливают соусом, напоминающим по вкусу уксус. Она получается хрустящей и подается как закуска. Или вот, в отличие от нас, они вообще не едят молочного: ни кефира, ни сыров, ни творога. В продаже сыр и молоко, конечно, можно найти, но все импортное. И судя по тому, что на молочку постоянно проводят всякие акции, она не пользуется особой популярностью.

Я заметила, что китайцы собираются в ресторанах большими компаниями. И для их удобства предусмотрены специальные круглые столы. На столе лежит вращающийся стеклянный круг, на который и ставится вся еда. Это удобно, ведь если захочешь что-то взять, не нужно тянуться через весь стол или просить другого подать блюдо. Просто покрутил круг — и еда сама к тебе приехала.

Из блюд обязательно советую попробовать:

«Хот под». Горшок с чем-то вроде ароматного бульона ставят на огонь и отдельно подают разную еду: овощи, мясо, морепродукты. Постепенно забрасываешь разные ингредиенты в кастрюлю и ждешь пару минут, пока все приготовится — получается очень вкусно;

«Дзяудзы» — это что-то вроде наших пельменей, но здесь они совершенно особые;

«Миентьяо или хэнд-пулд-нудлс» — это традиционная китайская лапша, которую делают вручную;

«Утку по-пекински» — нельзя уехать из Китая, ее не попробовав.

Самое необычное из того, что я ела, — это, наверное, скорпионы, свиные мозги, лягушки, разные улитки, омлет из акации. Честно говоря, в Китае так бывает: ешь и не понимаешь, что это. Но все вкусно — на мой взгляд, китайцы умеют готовить! Хотя не все европейцы могут привыкнуть к китайской еде, поэтому либо выбирают фастфуд, либо готовят сами.

Еда, как и все в Китае, стоит дешево. Цена зависит от города: чем южнее и меньше город, тем дешевле. К примеру, один килограмм манго стоит в среднем 1,5 $, маракуйя — 0,5 $. А в сезон фрукты и овощи еще дешевле.

Если есть вне дома, то цены очень разные. Обед может стоить от 1 до 10 $. И, кстати, бывает что за 1 $ намного вкуснее, чем за 10 $, просто место неприглядное и непафосное — нужно уметь отыскать.

Вот некоторые цены из супермаркета: бананы — 0,5 $, огурцы — 0,8 $, картошка — 0,5 $, помидоры черри — 0,7 $, апельсины — 1 $, сахар — 1 $, яйца — 1.5 $ за 1 кг. Молоко дорогое — 1л обойдется в 1.5 $. Йогурты — 1,5 $ за 10 маленьких баночек. Шоколада местного почти нет, а привозной — дорогой. Больших шоколадок, как у нас, я ни разу не видела. Маленькая Milka 40 г стоит 1 $. Для сравнения: куриное филе — 2 $.

«Китайцы не очень чистоплотные ребята, поэтому каждое наше заселение в съемную квартиру начинается с генеральной уборки»

Жилье нам обычно предоставляет работодатель. Но я знаю, что цены на квартиры очень отличаются в зависимости от размера города. Двухкомнатная может стоить как 300 $, так и 700 $ в месяц. Квартиры у них обычно огромные, и в них нет привычных для нас прихожих — сразу входишь в большую гостиную. Зато их «двушка» — это как наша «трешка». Потому что гостиная у них комнатой не считается, учитывают только количество спален.

Честно скажу, китайцы не очень чистоплотные ребята, поэтому каждое наше заселение начинается с генеральной уборки. Обычно из квартиры мы в первый же день выносим огромную кучу непонятных вещей, которыми, по всей видимости, давно уже никто не пользовался, и мусор. Пару раз мы останавливались и в отелях. Большинство отелей по уровню сервиса и номеров такие же, как в Европе, только гораздо дешевле. Комната на двоих стоила около 30−40 $ в сутки. В Европе такой же отель обошелся бы нам в 100−200 $.

«Каждая бабушка на рынке — это частный предприниматель»

Средняя зарплата в Китае, насколько мне известно, 700 $. В моей сфере средний ежемесячный доход примерно в два раза выше, выходит около 1500 $.

Отмечу, что здесь очень востребованы преподаватели английского языка. Кроме того, очень ценится европейская внешность. Носители языка в месяц получают 2000−3000 $. Славяне — 1500−2000 $. Кстати, не обязательно иметь педагогическое образование, чтобы устроиться преподавателем, нужно просто знать английский.

С бизнесом здесь все просто, судя по тому, что каждая бабушка на рынке — это частный предприниматель. (Смеется.)

Во всех зданиях первые этажи заняты всевозможными магазинчиками, чифаньками, мастерскими и т.д. — это тоже ипэшники.

Помню прямо на улице ко мне подошла женщина и попросила: «Спой мне песню «Катюша»

Иностранцев, особенно с европейской внешностью, здесь очень любят. Заметила, если в компании работает европеец, то китайцы гордятся этим и всем рассказывают, какая у них крутая фирма. (Смеется.) Слышала еще от нескольких китайцев, что они хотят жениться на европейских девушках, чтобы у них родились красивые дети.

На улицах китайцы всегда здороваются, и если первая скажешь им «Hello» — счастью просто не будет предела.

О Беларуси обычно ничего не знают, и разговор проходит так:

— Вы откуда?

— Из Беларуси.

— А, русские?

— Нет, белорусы. Это между Польшей и Россией.

— А, да, знаем, Украина!

— Нет, это Беларусь!

Порой проще согласиться на «русскую». Китайцы и на это реагируют доброжелательно, они в целом общительные и веселые люди, уважают как своих — особенно стариков и детей, — так и приезжих.

Помню, прямо на улице ко мне подошла женщина и попросила: «Спой мне песню «Катюша». Ну, а я не растерялась и спела, и эта женщина мне подпевала. (Смеется.) Почти все китайцы знают «Катюшу» и «Подмосковные вечера».

«Китайцы дарят четное количество цветов, потому что верят, что это принесет удачу»

У китайских национальных праздников нет конкретных дат, они вычисляются по календарю, как наша Пасха. Мне особенно запомнились осенний праздник сбора урожая, праздник драконьих лодок и китайский день влюбленных.

Все праздники в Китае отмечаются с очень большим размахом. Например, недавно праздновали китайский Новый год, который у них называется праздником весны. Официальная подготовка к нему была объявлена 28 января.

В этот период у китайцев есть традиция: готовить кашу, которая называется «8 драгоценностей». В ней 8 составляющих: клейкий рис, неочищенный рис, черный рис, коикс, пшено, соя, горох и фасоль. К этому всему добавляют курагу, финики, семена лотоса, грецкий орех, боярышник, османтус и изюм. Каша очень полезная, поэтому и «драгоценность». Совсем не похоже на наш новогодний оливье. (Смеется.)

Традиции китайцев очень отличаются от наших во всех сферах жизни. И тем, кто собирается здесь жить или делать бизнес с китайцами, нужно их обязательно изучать. Например, четное число считается более удачным, поэтому они дарят по 2−4 цветка. Белый цвет символизирует смерть, а красный — счастье, удачу, благополучие.

За столом напротив входа в кафе или кухню всегда сидит главный или старший человек среди присутствующих. И начинать есть можно только после него. Когда чокаются, нужно держать свой стакан двумя руками, будто руки сложены в молитве — это считается проявлением уважения. А еще ваш бокал нужно поднимать не выше бокала другого человека, если не хотите показать себя невеждой.

Визитки также передают, держа двумя руками, чтобы показать почтение. И принимать их нужно так же. Когда говорите «спасибо», нужно кивнуть головой — это будто поклон, если «большое спасибо», то можно еще и руки сложить ладонь к ладони. Таких, казалось бы, мелочей очень много, но для китайцев они очень важны.

«Мотоциклы — самый удобный вид такси»

Общественный транспорт в Китае стоит недорого, а добираться на нем удобно и просто. Мне больше всего нравятся поезда — их скорость больше 300 км/ч, и чаще всего мы ездим на них.

А в самом городе чего только нет! Естественно, есть автобусы, средняя стоимость проезда 0,5 $, ездят часто и очень быстро. Такси — стоимость от 1 $. А еще есть такси-мотоциклы, что удобнее всего: стоит дешево, на один мотоцикл можно садиться двум пассажирам, договариваешься о цене перед поездкой. А главное, пока все машины стоят в пробках — мотоцикл едет. Честно говоря, таксисты-мотоциклисты часто нарушают и гонят на красный свет.

В метро стоимость поездки зависит от расстояния. В среднем получается чуть меньше 1 $.

Есть еще тук-туки — такие маленькие трехколесные машинки. Они не очень быстрые, но дешевые и маневренные. Не знаю, как принято у самих китайцев, но в тук-туках цену за поездку мы обычно называем сами, в среднем получается 0,75 $.

«В Ченду можно даже пожмякать маленькую пандочку»

Для меня и спустя год самое красивое и интересное в Китае — это великая китайская стена в Пекине. А еще в Пекине мне очень понравился запретный город — бывшая резиденция китайских императоров. И в наши дни эта территория открыта для посетителей не полностью.

Еще из городов, по моему мнению, нужно обязательно посетить:

Тиньдао. Бывшая немецкая колония, самое известное в Китае пиво производят именно там;

Гуанчжоу. Очень большой и красивый город, я слышала, что он считается центром шопинга в Китае;

Ченду. Там есть центр разведения панд и даже разрешают пожмякать маленькую пандочку;

Шанхай. Один из самых больших и известных городов;

Макао. Бывшая португальская колония, по сути, китайский Вегас — центр игорного бизнеса. Там так же, как и в Вегасе, есть копии разных городов, таких как Венеция, Париж и т.д. Абсолютно все здесь говорят на двух языках: китайском и португальском. И в отличие от Китая, здесь многие говорят по-английски;

Гонконг. Это единственный город Китая, полностью построенный по фен-шуй. В Гонконг белорусам нужна отдельная виза, правда, сейчас идут разговоры о ее отмене.

А вообще в Китае очень красивая природа, и, на мой взгляд, все самое интересное и прекрасное находится вне городов: горы, рисовые террасы, пещеры, бамбуковые леса, водопады и даже пустыни. Желаю вам воочию увидеть эту красоту!