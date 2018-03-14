Трамп заявил о создании космических сил США 1 14.03.2018, 11:05

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Президент США заявил, что космос может оказаться таким же полем боя, как суша, воздух и море.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими 13 марта в Калифорнии, заявил о необходимости создания космических сил США, сообщает "Гордон" со ссылкой на Fox News.

По словам американского президента, он уже говорил о том, что США нужен новый род войск, однако тогда он был "не вполне серьезен". Трамп добавил, что Соединенные Штаты "создают космические войска", и это "грандиозно".

Американский лидер сообщил, что космос может быть "таким же полем боя, как суша, воздух и море".

По его словам, у Америки есть "ВВС, армия, флот, будут и космические силы".

Трамп также отметил, что вооруженные силы были недофинансированы при его предшественниках, и пообещал американским военнослужащим "крупнейшие ассигнования за десятилетие". По словам Трампа, оборонный бюджет должен составить $716 млрд в 2019 году.