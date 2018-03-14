Наблюдательной комиссии Могилевской области перекрыли доступ к политзаключенным 2 14.03.2018, 11:30

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

В Горецкой исправительной колонии №9 «все хорошо».

Администрация ИК №9 не дала общественной наблюдательной комиссии при главном управлении юстиции Могоблисполкома встретиться с политзаключенным Михаилом Жемчужным, пишет могилевская «Весна».

Ранее правозащитница Татьяна Ревяко обратилась в региональную и республиканскую Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) с просьбой проверить Горецкую ИК №9, где содержится Жемчужный, поскольку увидела угрозу его жизни и здоровью. По её информации, 24 января мужчину жестоко избил другой осужденный.

13 марта Могилевская областная комиссия совместно с республиканской при Министерстве юстиции проверила, в каких условиях содержатся заключенные ИК №9. Впрочем, подходы у двух ОНК были разные, рассказал представитель региональной комиссии, правозащитник Борис Бухель:

— Республиканская комиссия относилась к нам несколько напряженно. Если мы с моей коллегой Татьяной Козловской помечали в блокнотах все моменты, то они, сложилось ощущение, просто ходили и смотрели. В моменты, когда я просил администрацию колонии разрешить встречу с Жемчужным, республиканская ОНК всегда вставала на её сторону.. Возглавляла её член «cовета pеспублики» Татьяна Кравченко, — рассказал Бухель.

Ему и председателю областной комиссии Татьяне Козловской не выделили даже транспорт, чтобы добраться до Горок. Чтобы отреагировать на жалобу об угрозе жизни заключенного, проблемы пришлось решать частным способом.

— Нам были не рады. Главной нашей целью было встретиться с политзаключенным Михаилом Жемчужным, однако в колонии сделали все, чтобы этого не произошло. Он в данный момент находится в штрафном изоляторе. Нам отказались показывать камеры ШИЗО, показали только одно помещение камерного типа. Там режим чуть мягче, чем в ШИЗО. Когда я повторно спросил про Жемчужного, реакция администрации была жесткой: нет – и все, — сообщил правозащитник.

Администрация колонии заявила, что полномочий у наблюдательной комиссии при Могилевском облисполкоме на личную встречу с заключенным нет.

Республиканской ОНК планировалось также анкетирование других заключенных, однако прошло оно непрозрачно:

— Республиканская комиссия в начале визита отдала анкеты администрации колонии, а в конце визита у неё же и собрала. Насколько можно верить данным из анкет – большой вопрос, — озадачен Бухель.

Впрочем, одну жалобу от заключенного члены комиссии услышали:

— В помещении камерного типа, куда нас допустили, находилось три человека. Двое из них говорили, что всё соответствует нормативам, а третий пожаловался на вчерашнее отсутствие горячей воды в бане, холод в камере – дует из щели закрытого окна и вчера была недостаточно тёплая батарея, а сегодня она горячее и поэтому в камере заметно теплее, форточку открыли. Представители администрации это все отрицали, сославшись на то, что заключенный просто обижен и пытается отыграться, — рассказал Бухель.

Из положительных моментов правозащитник отметил качество пищи, а также отсутствие перелимита заключенных в колонии.

Недопуск к Михаилу Жемчужному – это уже второй случай, когда общественной наблюдательной комиссии не дают встретиться с политзаключенным. Ранее ОНК не дали навестить Дмитрия Полиенко в бобруйской ИК №2.