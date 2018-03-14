Словакия и итальянская мафия 1 14.03.2018, 11:40

Как убийство журналиста ввергло страну в кризис.

Словакия переживает тяжелейшее общественно-политическое потрясение за все годы независимости. На улицах – десятки тысяч протестующих, два министра ушли в отставку, премьер пытается решить проблему деньгами, президент хочет досрочных выборов, ЕС ведет собственное расследование. Все это – последствия убийства журналиста Яна Куцияка. Сайт InfoResist рассказывает, что происходит.

С чего все началось

26 февраля полиция нашла тела 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Куснировой в их доме в 65 километрах от Братиславы. Молодых людей застрелили: парню выстрелили в грудь, девушке – в голову. Полиция считает, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля.

Рядом с телами полицейские нашли неиспользованные патроны. Словацкий публицист Борис Латта, чьи слова приводит ДС, говорит, что так делали профессиональные киллеры в Словакии в 90-х годах. Патроны – традиционное символическое предупреждение о том, что любой, кто продолжит дело убитого, закончит так же.

Кем был и чем занимался Ян Куцияк

Ян работал на онлайн издание Aktuality.sk., которое принадлежит словацкому филиалу немецко-швейцарского издательства Ringier Axel Springer. Этой компания владеет десятками изданий в Центральной и Восточной Европе, а также известными немецкие газеты Welt и Bild.

Куцияк специазировался на журналистских расследованиях. Так, его предпоследний материал от 9 февраля рассказывал про налоговые махинации в сфере элитной недвижимости. А последний, опубликованный уже после смерти, посвящен связям высокопоставленных политиков Словакии с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Эта ОПГ, как выяснил Ян, активно действует на востоке Словакии и присваивает деньги, которые ЕС выделяет стране на развитие сельского хозяйства. В сотрудничестве с мафией Куцияк подозревал советников премьер-министра Роберта Фицо.

Кого задержала полиция

Через несколько дней полицейские задержали семерых граждан Италии, одного из которых связывают с «Ндрангетой». Но через 48 часов всех семерых отпустили и, как предполагает Tvnoviny.sk, не предъявили им обвинений.

Во вторник, 13 февраля повторно задержали одного из тех семерых – Антонина Вадалу. Ордер на его арест выписал итальянский суд, и Италия хочет, чтобы Словакия выдала Вадалу. На родине его подозревают в преступлениях связанных с наркотиками, в которых может быть замешана международная ОПГ.

Протесты

2 марта в Братиславе около 25 тысяч человек вышли на улицы почтить память Куцияка и его невесты. Импровизированный мемориал с портретами и свечами устроили возле памятной доски, посвященной демонстрациям 1989 года. Через неделю люди собрались снова, и теперь не только в Братиславе: митинги прошли по всей стране и даже за ее пределами – например, в соседней Чехии, где есть большая словацкая диаспора. 16 февраля планируют новый митинг.

Эти протесты стали самыми массовыми со времен Бархатной революции. На втором митинге протестующие уже требовали отставки министра МВД Роберта Калиняка и премьера Фицо. Их считают связанными с итальянской мафией и причастными к убийству.

Реакция Европы

Последнее расследование Куцияка касалось европейских денег, и Брюссель немедленно заинтересовался этим делом. В ЕС не исключают, что предназначенные словацким фермерам деньги могли быть использованы преступным путем.

Европарламент намерен организовать собственное расследование, которое проведет специальная комиссия, направленная в Словакию. А словацким расследованием в Европе недовольны.

Реакция властей Словакии

28 февраля подал в отставку министр культуры Словакии Марек Мадарич, к ведомству которого формально относятся СМИ. Под давлением протестов 12 февраля ушел с поста министр МВД Роберт Калиняк.

Премьер Роберт Фицо показал самую неадекватную реакцию. Для начала он в лучших традициях киношных мафиози пообещал миллион евро награды заа расследование убийства, а часть денег демонстративно принес прямо на выступление. А в организации протестов он обвинил Сороса. В Словакии Фицо известен как популист и противник антикоррупционных расследований: он называл журналистов «гиенами» и «идиотами».

Политический противник Фицо и президент Словакии Андрей Киска, напротив, встал на сторону протестующих. Он признал, что страна находится в кризисе доверия к политической системе, и призвал провести структурные изменения и назначить досрочные выборы. Митингующие надеются на его помощь, а Фицо в своем стиле ответил, что слова Киски продиктованы людьми не из Словакии.

13 февраля партия Most-Hid, которая входит в парламентскую коалицию, объявила, что инициирует досрочные выборы. Если правительство Фицо не пойдет на это добровольно, партия выйдет из коалиции, что, скорее всего, приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

Пока досрочные выборы представляются единственным выходом из кризиса. Похоже, только это сможет убедить словаков, что страной не правит мафия.