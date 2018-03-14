Конференция АБФФ отказала «Крумкачам» в рассмотрении дела о судьбе клуба

Конференция АБФФ отказала «Крумкачам» в рассмотрении дела о судьбе клуба2
- 14.03.2018, 11:42
Апелляция клуба была отклонена.
Как сообщалось ранее, «Крумкачы» попросили рассмотреть вопрос принятия заявления на лицензирование на Конференции АБФФ, которая проходит в Доме футбола, пишет «Трибуна».
Исполком федерации порекомендовал не включать вопрос в повестку дня.
За невключение проголосовало 56 делегатов, за включение – 5.
Ранее сообщалось, что клуб подал заявление в футбольный арбитраж на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля.
Напомним, комитет по лицензированию отказался принимать заявление «Крумкачоў» на получение лицензии на участие в высшей лиге 2018. Апелляция клуба также была отклонена.