В США создали кроссовки из углекислого газа 1 14.03.2018, 12:31

Производство такой обуви будет организовано на больших тепловых и электростанциях.

С помощью специальных устройств отфильтровывают выбросы, которые выделяются во время сжигания веществ, пишет segodnya.ua.

Затем их сжижают, добавляют химические вещества, а когда паста застывает – образуется резинообразный материал. Платформа из такого материала – гибкая и удобная. Производители говорят: пока кроссовки в продажу не поступают. Образец создан для того, чтобы привлечь людей к использованию дружественных природе технологий.