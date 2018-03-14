Белорусские клубы, судьбу которых могут повторить «Крумкачы» 14.03.2018, 12:58

«Вороны» могут стать 11-м «погибшим» клубом из выступавших в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Если все пойдет по самому плохому сценарию, "вороны" могут стать 11-м "погибшим" клубом из числа тех, кто выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси, пишет «Прессбол». Как умирали остальные десять?

1. "Бобруйск" (1985 — 1996)

Лучшее достижение — финал Кубка Беларуси (1994), 4-е место в чемпионате (1992).

Как жил. Созданный в середине восьмидесятых, не просто создавал конкуренцию "Белшине", но и был главным клубом Бобруйска. В первый суверенный чемпионат бобруйчане вошли под названием "Трактор", будучи молодой командой и сходу заняли четвертое место. За команду выступали легенды белорусского футбола — Кульчий, Яромко, Хлебосолов, Хрипач, братья Градобоевы, братья Свирковы… Во втором чемпионате Завод тракторных деталей по финансовым причинам отказался от помощи клубу, и ношу взвалило на себя предприятие "Фандок". Команда добралась до финала Кубка и дебютировала в Кубке обладателей кубков, разгромив дома албанскую "Тирану" — 4:1. Однако это было началом конца…

Как умирал. Экономика начала 90-х оставляла мало надежд на стабильность футбольных клубов. Ровно между еврокубковыми матчами, в "Фандоке" грянул скандал. Денег не было. Ответный матч вошел в белорусскую еврокубковую историю — бобруйчане проиграли в Албании 0:3 и неожиданно вылетели. Денег по-прежнему не было. На второй круг команда вышла уже под названием "Бобруйск" — "Фандок" отказался от финансирования. После непродолжительной агонии команда вылетела из высшей лиги, а в следующем году была расформирована.

"Фандок" — "Динамо" Минск

2. "Атака-Аура" (Минск) (1986 — 1997)

Лучшее достижение — 4-е место в чемпионате (1995).

Как жил. Один из самых громких проектов 90-х создал Яков Шапиро, когда ему было 23 года. Тогда речь не велась о футбольном клубе в привычном понимании — Яков Михайлович строил "Атаку" от школы. Лишь в начале 90-х она смогла заявиться в третью лигу под названием "Атака-407". А в 1993, после смены спонсора, добавилась приставка "Аура" — так называлась компания Евгения Стагановича, пришедшего Шапиро на помощь. Через два года "Атака-Аура" была уже в элитном дивизионе, где заняла четвертое место, а затем дошла до полуфинала Кубка Беларуси и дебютировала на международное арене. В Кубке Интертото "Атака" сотворила сенсацию, обыграв на выезде донецкий "Шахтер" — 2:1.

Как умирал. Спустя еще два года финансовые дела Стагановича пошли кувырком, это сказалось и на "Атаке". Клуб вынужден был искать нового владельца — им стал известный бизнесмен, владелец минского "Динамо" Евгений Хвастович. Однако и того постигли финансовые неурядицы, из-за которых он был вынужден сбежать из страны. Вскоре команду покинул и Шапиро, а вместе с ним заявления написали почти два десятка футболистов основного состава. Позже двенадцать из них оказались в БАТЭ — борисовчане за них заплатили около 40 тысяч долларов. Вообще, БАТЭ нужны были только несколько футболистов, но Шапиро настоял: либо все, либо никого. "Атака" же канула в Лету.

Первый матч "Атаки-Ауры" в высшей лиге

3. "Динамо-93" (Минск) (1992 — 1998)

Лучшие достижения — обладатель Кубка Беларуси (1995), серебряный призер чемпионата (1994), бронзовый призер (1993, 1995, 1996).

Как жил. Перейдя на суверенные рельсы, флагман белорусского футбола минское "Динамо" не мог обходиться одной командой. "Бело-голубым" нужен был свой фарм-клуб. Он заявился в первую лигу (под названием "Динамо"-2, затем — "Беларусь"), но разница в классе между столичным клубом и остальными в первые "независимые" сезоны была настолько велика, что динамовская молодежь без каких-либо проблем сразу же шагнула в элиту, завоевала бронзу, затем серебро, а еще через год выиграла Кубок Беларуси.

Как умирал. Крах "Динамо"-93 связан с тем же разрушением империи Хвастовича. Денег стало не хватать уже в 1997-м, еще спустя год грянула настоящая катастрофа — после первого круга минчане были вынуждены сняться с чемпионата.

4. СКБ-"Локомотив" (Витебск) (1991 — 2000).

Лучшее достижение — 10-е место в чемпионате (1994).

Как жил. Вторая витебская команда не оставила большого следа в белорусском футболе, однако засветилась в высшей лиге на несколько сезонов. Правда, звезд с неба не хватала.

Как умирал. Проблема была в том, что и "Локомотив", и КИМ (предок "Витебска") тянуло на своих плечах одна и та же организация — Белорусская железная дорога. В итоге "Локомотив" оказался балластом — спонсор решил, что две команды в высшей лиге в середине 90-х это непозволительная роскошь. "Локо" отправился в глухой минор, где тихо сгинул.

5. "Строитель" (Старые Дороги) (1976 — 2002)

Лучшее достижение — 14-е место в чемпионате (1992, 1993).

Как жил. Клуб из Минской области попал в этот список проведя лишь три сезона в высшем дивизионе, да и в них был закоренелым аутсайдером. В 1994 году "Строитель" покинул Д1 и больше туда не возвращался.

Как умирал. Стародорожская команда не потянула выступления в элите ни по спортивным, ни по экономическим параметрам. К середине 90-х клуб стал неконкурентоспособен даже в Д2, а в начале нового тысячелетия вовсе лишился профессионального статуса.

6. "Торпедо-Кадино" (Могилев) (1974 — 2005)

Лучшие достижения — чемпион БССР (1982), финалист Кубка Беларуси (1995).

Как жил. У второй команды Могилева была долгая и богатая история. Когда минские динамовцы выигрывали союзный чемпионат, торпедовцы выигрывали республиканский чемпионат. Однако с приходом суверенности вынуждены были жить в тени "Днепра". Лучшим достижение 90-х для "Торпедо" стал выход в финал Кубка страны в 1995-м. Тогда за команду выступали Игорь Криушенко, Александр Седнев, Вячеслав Геращенко, Андрей Скоробогатько.

Как умирал. Разумеется, при первичности "Днепра" торпедовцам доставалось меньше не только внимания, но и денег. "Кадино" было завсегдатаем табличного подвала Д1. В 1997-м "Торпедо" спасла от вылета лишь ликвидация "Атаки-Ауры" и, как оказалось, отсрочила его на три года. Еще пять лет могилевчане барахтались в миноре, но так и не смогли выплыть.

7. "Савит" (Могилев) (2005 — 2008)

Лучшее достижение — 15-е место в чемпионате (2008).

Как жил. Еще одна могилевская команда — детище бизнесмена Виталия Ниса и молодого тренера Александра Седнева. Савитовцы запоминили громкими заявлениями, амбициозными планами и формой с яблоками. Команда семимильными шагами прошла по минору и завоевала путевку в сильнейший дивизион. А там и любовь болельщиков — одно время на "Савит" приходило больше зрителей, чем на "Днепр".

Как умирал. Однако в чисто спортивном плане успехов в свой первый сезон савитовцы не добились. После того как "Савит" не смог в дебютный год закрепиться в элитном дивизионе, интерес спонсора к команде иссяк — в первую лигу "Савит" уже не вернулся, войдя в историю командой-однодневкой.

8. "Дарида" (2000 — 2008)

Лучшие достижения — 8-е место в чемпионате (2006), полуфинал Кубка Беларуси (2005).

Как жил. "Гэй, "Дарыда", ты мая надзея", — многие помнят песню, разлетавшуюся над минским "примкадьем", когда за станцией метро Каменная Горка еще был пустырь, а нынешний стадион "Динамо-Юни" именовался "Дарида". Как и команда, которая на нем выступала. Еще председатель Владимир Делендик — один из самых неординарных и противоречивых владельцев клуба. Клуб сходу преодолел барьер Д2, а еще через два года вышел в элиту. В 2006 году "Дарида" даже сенсационно лидировала в чемпионате после первого круга, однако второй провалила и заняла лишь 8-е место. После этого команду возглавил Анатолий Байдачный, однако спортивные результаты оказались неадекватны амбициям и затратам.

Как умирал. Спустя два года после лучшего сезона клуб потерял элитную прописку. Возвращаться в дебри минора с непонятными перспективами руководству не хотелось — проще было ликвидировать, что и было сделано в кратчайшие сроки.

Основатель "Дариды" Владимир Делендик

9. "Партизан" (Минск) (2002 — 2014)

Лучшие достижения — двухкратный обладатель Кубка Беларуси (2005, 2008), бронзовый призер чемпионата (2005, 2008).

Как жил. Лучшие годы минских "красно-белых" пришлись на середину "нулевых", когда команда выступала под названием МТЗ-РИПО. Клуб появился из минской школы, дабы ее воспитанники смогли обрести игровую практику. За два года пронесся по второй и первой лигам, ворвался в элиту, где его подхватил литовский бизнесмен Владимир Романов, сделав частью футбольного холдинга, в который также входили литовский "Каунас" и шотландский "Хартс".

Как умирал. У "красно-белых" было две смерти. "Клиническую" он перенес вскоре после выигрыша вторых бронзовых медалей и второго Кубка страны. Все дело в том, что интерес Романова к минскому клубу основывался на возможностях для строительства — около "Трактор" должны были появиться бизнес-центр и гостиница, а, возможно, и новый стадион. Однако Мингорисполком поставил перед бизнесменом шлагбаум — и интерес у литовца к МТЗ-РИПО стал угасать. Команда сменила вывеску и стала "Партизаном", была вынуждена комплектоваться молодежью, предсказуемо вылетела в первую лигу. Правда, спустя год вернулась, переиграв в переходных матчах "Витебск". Однако средств на продолжение борьбы не оказалось. Команда была расформирована. Второе рождение "Партизана" произошло спустя два года благодаря болельщикам — у руля стал Андрей Лаврик. Однако средств и запала надолго не хватило — и клуб все же канул в Лету.

Фан-сектор возрожденного "Партизана"

10. СКВИЧ (2000 — 2014).

Лучшее достижение — финалист Кубка Беларуси (2003), 11-е место в чемпионате (2005).

Как жил. Клуб был основан на рубеже тысячелетий под именем "Локомотив". У железнодорожников были наполеоновские планы — построить свой стадион, выйти в высшую лигу и стать вровень с лидерами белорусского футбола. Планам не суждено было сбыться. Все, что ждало команду — быстрая путевка в Д1 и сенсационный выход в финал Кубка страны в 2003-м. А дальше — подвал таблицы, статус "команды-лифта".

Как умирал. В 2008 году "Локо" в очередной раз покинул высшую лигу. Главному спонсору команды — БЖД — к тому времени уже порядком надоело выбрасывать деньги на ветер, а потом он от клуба отказался. "Локомотив" превратился в СКВИЧ (по названию фирмы учредителя клуба Виктора Павлова) и стал обживаться в первой лиге. Команду возглавил Сергей Боровский, при котором она могла вернуться в элиту в 2010-м, однако уступила в стыковых матчах жодинскому "Торпедо". Финансы же клуба уже давно пели. В 2012 году ушел Боровский, в 2013-м СКВИЧ неожиданно добрался до полуфинала Кубка, однако в этом же сезоне выбыл в Д3, где все стало совсем плохо. Команда еле наскребала игроков на основной состав, а на выездные матчи добиралась на машинах. Долго так продолжаться не могло — и клуб сгинул. Незавидная судьба постигла и Виктора Павлова — в прошлом году суд приговорил бизнесмена, который занимался строительством жилья, к 8 годам с конфискацией имущества за хищение в особо крупном размере и злоупотреблением служебными полномочиями…