Cоциолог: Огромная проблема, когда школьные знания не пригождаются 14.03.2018, 13:01

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В чем заключается главная проблема белорусского образования?

Главной задачей проекта «Учат в школе: как, чему и зачем» было выявить слабые и проблемные места в системе среднего образования Беларуси. С этой целью экспертами Исследовательского центра ИПМ были проведены глубинные интервью с 18 экспертами - учителями и преподавателями вузов, а также опрос недавних выпускников школ. Как пояснила социолог ИЦ ИПМ Дарья Урбан, «мы разговаривали с молодыми людьми, которые закончили среднюю школу не более трех лет назад, чтобы с одной стороны получить взгляд на школу со стороны, с другой – увидеть свежую и актуальную картину ситуации в образовании». Всего было опрошено около 1 тысячи недавних школьников, пишет thinktanks.by.

Творческая активность учителей урезана

Одной из важных проблем, выявленных в ходе опроса учителей школ и преподавателей вузов, являются целевые показатели по среднему баллу, которые предполагают его постоянный рост. «Необходимость увеличивать средний балл приводит к тому, что он перестает быть объективным показателем знаний. Из-за этого смысл его теряется, а сам процесс его увеличения превращается в гонку, суть которой непонятна, особенно если учесть, что возможность увеличения среднего балла конечна», - сказала Дарья Урбан. Как отмечается в исследовании, многие эксперты в области образования говорят о том, что зачастую оценки воспринимаются не как объективный инструмент, помогающий определить уровень знаний, а как инструмент поощрения или наказания учеников.

По словам социолога, еще одной проблемой, о которой много говорят учителя, является огромное количество бюрократических процедур. «Одна из основных болевых точек, где учителя хотели бы видеть изменения, - это бюрократические процедуры. Много времени уходит на работу, которая не связана с учебной деятельностью. Учителя вынуждены писать бумаги, высчитывать непонятно кому нужный средний балл по школе. При этом творческая активность учителей сильно урезана, они не могут сделать шаг влево – шаг вправо от программы», - отметила эксперт.

Школьные знания мало пригождаются в жизни

Участники опроса из разных социальных слоев неодинаково оценивают возможности, которые дает среднее образование. «Сельские жители видят в получении среднего образования скорее необходимость для поступления в вуз и получения навыков, в то время как городские жители в основном рассматривают его как возможность для получения нужных знаний и навыков. Доля тех, кто рассматривает образование как основу личностного развития, является наибольшей в группе респондентов из наименее обеспеченных семей», - сказано в исследовании.

При этом, как выявило исследование, и учителя школ, и преподаватели вузов «в основном считают, что ценность среднего образования в Беларуси в настоящее время относительно невысока». Согласно данным опроса, «только один предмет пригодился более чем половине участников – это русский язык». По мнению Дарьи Урбан, «это огромная проблема, когда по выходе из школы выясняется, что почти ничего из полученных в ней знаний выпускникам не пригодилось».

Помимо этого, эксперты изучили немало вопросов, в том числе связанных с взаимоотношениями между школой и родителями, обращениями к репетиторам, школьным самоуправлением и другими.

Как рассказала эксперт, «в ходе этого опроса мы не ставили своей задачей выработать рекомендации по реформированию системы образования. Мы показали, в чем заключаются проблемы и слабые стороны системы среднего образования», - сказала Дарья Урбан.