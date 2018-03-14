Американский сенатор призвал Трампа признать Россию спонсором терроризма 14.03.2018, 13:05

Роберт Менендес

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Москву необходимо наказать за нарушение запрета на применение химического оружия.

Высокопоставленный сенатор-демократ Роберт Менендес призвал президента США Дональда Трампа включить Россию в список стран - спонсоров терроризма, сообщает dw.com.

РФ следует наказать за нарушение запрета на применение химического оружия после предполагаемого отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, считает сенатор от Нью-Джерси. "Я вновь призываю администрацию Трампа признать угрозу, исходящую от российского правительства в отношении американцев и наших друзей во всем мире. Соединенные Штаты и многочисленные союзники Соединенного Королевства должны быть готовыми поддержать эту страну после этого бесцеремонного нападения", - цитирует 13 марта слова Менендеса издание Washington Examiner.

"РФ необходимо поставить в один ряд с КНДР"

Одновременно сенатор-демократ напомнил, что после убийства в Таиланде брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына администрация Дональда Трампа признала КНДР государством - спонсором терроризма. Аналогичное решение должно быть теперь принято в отношении России, уверен он. Такой шаг поставит Россию в один ряд с Ираном, Сирией, Суданом и Северной Кореей.

Как отмечает далее издание, Менендес, являющийся влиятельным членом комитета Сената по международным отношениям, имеет полномочия обращаться к президенту с требованием заявить о своей позиции по какому-либо вопросу.

Трамп поддержал версию британского следствия

Накануне Дональд Трамп поддержал британскую версию о причастности властей России к отравлению Сергея Скрипаля. "Мне кажется, что это Россия - основываясь на доказательствах, которые они собрали", - заявил он, сославшись на данные британского следствия.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. Она дала Москве сутки на предоставление разъяснений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела.