В Беларусь вернулись жаворонки 14.03.2018, 13:15

Полевые жаворонки всегда прилетают рано, они первые предвестники весны.

Бывает, уже в феврале мы замечаем этих птиц, как было в предыдущие два года. В этом году весна у нас поздняя. В начале марта — морозы и снег. Но полевые жаворонки уже возвращаются в родные края. Почему они так спешат?

— Первыми с юга возвращаются самцы полевых жаворонков, — объясняет "Звяздзе" директор АПБ Александр Винчевский. — Они хотят успеть занять лучшие места для гнездования. Раньше всех прилетают самые сильные, у которых больше всего шансов заиметь потомство. Скоро мы услышим в небе их трели.

Кстати, морозов они не боятся и корм себе находят: питаются опавшими на снег семенами деревьев и кустарников. Рогатые и хохлатые жаворонки были даже отмечены у нас на зимовке. Среди других необычных, оставшихся у нас на зимовку, видов можно назвать коноплянок, пуночек, гусей серых, белолобых и гуменников.

Когда прилетят остальные?

Вот пять птиц — предвестников весны, которых узнать довольно легко: белый аист, деревенская ласточка, черный свиргуль, обыкновенная кукушка и щурка-пчелоедка.

Примерно во время второй недели марта возвращаются первые аисты, в первой половине апреля — деревенские ласточки и кукушки, в мае — свиргули и щурки-пчелоедки.

— Наблюдать птиц, которые только-только возвращаются к нам с юга, — приятно и захватывающе, отличная возможность почувствовать изменения в природе и наступление настоящей весны. Все эти птицы «Живой весны» широко распространены, кроме щурки-пчелоедки. Увидеть ее будет настоящей удачей, — говорит руководитель отдела развития АПБ, координатор кампании «Живая весна» по Беларуси Карина Соловей.

Напомним, в ближайшие дни в Беларуси ожидаются сильные морозы. Однако уже после выходных потеплеет. И, вполне вероятно, что 25 марта нас ждет по-настоящему весенняя погода.