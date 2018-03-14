Марина Носенко: Чем больше честных людей, тем ближе свобода для нас с вами 1 14.03.2018, 13:28

Марина Носенко

Политзаключенным нужна наша солидарность.

Об этом общественная активистка Марина Носенко написала в «Фейсбуке»:

- Люди, не забывайте тех, кто уже давно за решеткой и кому нужна ваша солидарность!

По политическим мотивам сейчас в белорусских тюрьмах находятся Дмитрий Полиенко (признан Amnesty International международным узником совести), Михаил Жемчужный, ребята по "делу антифашистов" (Вадим Бойко, Илья Вoлoвик), а теперь и Святослав Баранович.

Каждому следует помнить эти фамилии, вспоминать их чаще и делать все возможное, чтобы эти люди оказались на свободе поскорее, потому что так или иначе они все попали за решетку потому, что были неравнодушными к беспределу, несправедливости и проблемам в нашем обществе.

Чем больше честных людей, тем меньше страха и ближе свобода для нас с вами.