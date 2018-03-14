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«Давай, уезжай отсюда»: дети освистали кортеж Путина в Махачкале

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  • 14.03.2018, 13:36
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Визит правителя РФ в Дагестан закончился конфузом.

Российского президента Владимира Путина, который 13 марта находился с визитом в столице Дагестана Махачкале, с насмешками провожали дети. Видео опубликовало местное издание «Новое дело», сообщает gordonua.com.

В то время, когда толпа аплодисментами прощалась с кортежем главы Кремля, мальчики выкрикивали: «Фу!», «Давай, уезжай отсюда», «До свидания, не нужен ты нам».


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