Как витебчанка соединила в Сан-Франциско оперу и съемку с дрона 14.03.2018, 13:52

Музыкой и пением Любовь Юдасина увлеклась с самого раннего детства.

Белоруска Любовь Юдасина, живущая сейчас в США, начала через Kickstarter сбор средств на создание клипов, в которых запись спетых ею оперных произведений сопровождается показом снятых дроном красивых панорам, пишет сайт «Беларусь и мир».

Представляя краудфандинговую кампанию, Люба опубликовала пример ролика, которые собирается снимать. В этом видео она исполняет арию «O mio babbino caro» Джакомо Пучини в антураже Дворца изящных искусств в Сан-Франциско.

В награду тем, кто поддержит ее проект, 24-летняя девушка пообещала пригласительные на несколько вечеров в одном из ресторанов города. Главными их атрибутами станут хорошее вино, сыр и живое исполнение ею оперных произведений.

В итоге сумму в 600 долларов, которые белоруска поставила своей целью, удалось собрать всего за сутки. Мало того, те 16 человек, которые уже поддержали проект финансово, готовы заплатить больше – 1 007 долларов. А впереди еще 5 дней кампании.

Belmir.by связался с Любой по телефону, чтобы выяснить, откуда у белоруски, которая сейчас живет в Сан-Франциско, такая любовь к опере и как пришла идея снимать свои выступления при помощи дрона.

Как оказалось, родом девушка из Витебска, училась в гимназии №1. Потом переехала в Канаду, поступив в университет Уотерлу и закончив его с дипломом инженера-химика. При этом провела по обмену год в Германии, в Мюнхенском техническом университете.

– К концу учебы поняла, что химия – не совсем моя «тема». Поэтому увлеклась программированием и после учебы устроилась в Airbnb инженером-программистом. Сейчас занимаюсь на портале предотвращением мошенничества, – рассказала белоруска.

Музыкой и пением она увлеклась с самого раннего детства, хотя оба родителя по образованию – ветеринары. Уже в 4 года мама отдала дочь в музыкальную школу по классу фортепиано, а позднее и гитары.

– А в 10 лет начала заниматься у частного преподавателя, который обучал академическому и оперному вокалу. Мой голос – меццо-сопрано. Хотя первоначально пела, конечно, «попсу», а еще французский шансон, – пояснила Люба.

Про вокал она не забывала в течение всего времени учебы и работы. И каждый раз, переезжая в Канаду, Германию и США, находила себе преподавателя, чтобы совершенствовать голосовую технику.

– Мне очень нравится опера. И чтобы сделать ее более популярной, постоянно что-то придумываю. Одно время пела в Сан-Франциско на улицах. А сейчас решила использовать съемки дроном, – рассказала собеседница.

У Любы много и других увлечений. Сейчас, например, записалась на занятия по джиу-джитсу. Любит путешествия, саморазвитие, психологию. Кроме русского, белорусского и английского, знает еще немецкий и французский.

– Честно говоря, что буду делать дальше по жизни глобально, пока не определилась. Мне нравится моя работа программиста. Но не исключаю, что когда-нибудь буду заниматься оперой и на полную ставку, – пояснила девушка.