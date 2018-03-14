Москва попросила 10 дней на ответ по делу Скрипаля 9 14.03.2018, 13:59

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Россия должна ответить в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса, сообщает ВВС.

«Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа», - сказал он.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ВВС подтвердили, что такой срок действительно предусматривается пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Британский премьер Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Она потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию.

Власти США и Евросоюза заявили о своей солидарности с Британией.