Дипломаты КНДР ютятся по съемным квартирам в Минске 3 14.03.2018, 14:33

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На третьем этаже обычной пятиэтажки жили представители диктаторской страны.

В дворовом проезде гастронома на столичной улице Хоружей стоял старенький потрепанный «Мерседес». Парень азиат загружал пакеты с продуктами в багажник, в салоне, согнувшись, ковырялась молодая азиатка, пишет kp.by. Задняя дверь машины была нараспашку - она мешала проехать другому водителю. Постояв с минуту, он открыл свое окошко:

- Ну кто тебя учил так делать, а? - не выдержал водитель. - Вас только и учить культуре!

Азиаты сделали вид, что ничего не происходит, водитель белорус кое-как протиснулся между открытой дверью и бордюром и уехал прочь. Таких историй - тысячи. Но именно эта могла закончиться ядерной войной - и это не шутка! Дело в том, что на стареньком «Мерседесе», снятом с производства больше 20 лет назад, были красные дипломатические номера CD 1601-7. А значит, судя по цифрам на номерах, этот «Мерседес» возит первое лицо посольства Северной Кореи в Беларуси! Неужели у нас есть и такое посольство? Журналисты выяснили все детали.

Делегация КНДР во главе с министром иностранных дел. Март 2015. Фото: "Минск-Ноости".

Там за сорванный плакат могут сгноить в тюрьме

Северная Корея (КНДР) - самая закрытая и агрессивная страна в мире. Там правит диктатор, есть голод и нет интернета, но местным внушают, что они живут лучше всех на свете. Туристы, побывавшие там, рассказывают: во время экскурсий за «шаг вправо, шаг влево» могут расстрелять. Недавний случай: за попытку сорвать агитационный плакат в гостинице 22-летнего американского туриста осудили на 15 лет каторги. Из-за тяжелейших условий содержания через несколько месяцев тюрьмы парень впал в кому. Через год его освободили и перевезли на родину, но спасти парня не удалось, он умер.

Новости из КНДР постоянно будоражат мир. Очередное испытание ядерной бомбы, неудачный запуск баллистической ракеты в направлении Японии, обещание Ким Чен Ына стереть мир в порошок, если Америка не одумается… США и страны Запада делают ответные заявления, Беларусь тоже не остается в стороне: наш МИД периодически «выражает глубокую озабоченность» в связи с ядерными испытаниями или запусками ракет. Тем не менее, в отличие от западных стран, Беларусь имеет с Северной Кореей дипломатические отношения. А еще мы остаемся одной из немногих стран в Европе, которая сотрудничает с режимом Северной Кореи.

В это трудно поверить, но в Северной Корее грузовики ездят на дровах. Зато своим ядерным оружием грозят всему миру. Фото: prodmagazin.ru и gazeta.ru.

Ютятся по съемным квартирам в районе площади Бангалор

Наши дипломатические отношения начались еще при БССР, когда 19 апреля 1991 года Северная Корея открыла у нас свое торговое представительство и отправила в Беларусь нескольких своих сотрудников. Где же находится белорусский штаб Северной Кореи и что там происходит? Вот что выяснили журналисты. Раньше северокорейцы снимали квартиру в десятиэтажной панельке у метро «Каменная Горка», потом перебрались в центр - их приютили в Китайском посольстве на Берестянской. Дальше корейцам полюбился район площади Бангалор. Сперва они обитали в съемной квартире на Богдановича, 112. С 2012 года снимали двушку в кирпичной пятиэтажке за «Нестеркой». Что же они там делают? Воображение рисует удивительные картины. Вот они на кухне обогащают уран на газовой конфорке… А вот на фоне портрета Ким Ир Сена склонились к черно-зеленому монитору советского компьютера и вводят пусковые коды ядерных ракет…

В этой квартире жили представители самой опасной страны в мире.

Фото: ГЕННАДИЙ МОЖЕЙКО

- Интересно, как они получают команды из центра? Можно ли им заходить в интернет, пользоваться мобильниками или обедать в McDonald’s? - задались журналисты вопросом.

Они несколько раз пытались заглянуть к ним в гости. Но все тщетно: трубку городского телефона никто не брал, окна в квартире не светились, к двери никто не подходил. А что же соседи? Знают ли они, кто живет у них под боком? Делают ли они тише EuroNews, когда Трамп делает очередное резкое заявление? К сожалению, соседи о соседях ничего не знали - рассказали только, что квартира сдается. Даже того пресловутого «Мерседеса» во дворе журналисты так и не застали.

Может ли неаккуратная парковка в минском дворе привести к ядерной войне?

- А что, если кто-то подожжет дверь или утащит коврик, может действительно произойти международный скандал? - спрашивает наш водитель. Судя по всему, да.

По документам торговое представительство КНДР обладает всеми свойствами диппредставительства. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, помещения диппредставительства неприкосновенны. Причем неважно - находится ли помещение в собственности Беларуси или арендуется, неважно - это отдельное здание или только его часть. Кроме того, неприкосновенность помещений подразумевает иммунитет от обысков и арестов. Этот иммунитет распространяется и на предметы обстановки и мебель внутри помещений. Входить в эти помещения можно только с согласия главы дипмиссии. Охранять помещения должны представители государства пребывания - то есть белорусская милиция. Она должна защищать дипломатов от «всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства». Точно так же и их автомобиль - по закону он является территорией КНДР.

Беларусью по совместительству занимается посол КНДР в России. Вот на чем он ездит по Москве. Эту модель не выпускают уже 23 года. Сейчас такая стоит 2000$. Фото: avto-nomer.ru.

- Таким образом, порча, скажем, двери в съемной квартире, где находится торговое представительство, является нападением на посольство, со всеми вытекающими последствиями - вручением ноты протеста, официальными заявлениями и даже отзывом дипломатических работников, - рассказал один из сотрудников зарубежного диппредставительства.

Сейчас официальное «место жительство» корейцев - квартира на первом этаже жилой девятиэтажки на перекрестке Некрасова и Гало, такой адрес указан на сайте белорусского МИДа. Но и там тишина - словно северокорейцы где-то растворились.

Сейчас официальное «место жительство» корейцев – квартира в жилой девятиэтажке на перекрестке Некрасова и Гало. Фото: Яндекс.Карты.

Посольство, которого нет

Но есть в Минске еще один объект, который связан с Северной Кореей. Он тоже находится в районе площади Бангалор - в частном секторе на Сморговском переулке, это за заправкой «Лукойл» на Орловской. Когда-то тут была обычная деревенская хата, потом дом продали. К 2016 году на месте старого деревянного сруба вырос добротный кирпичный особняк.

На месте старого деревенского дома северокорецы отгрохали шикарный особняк. Фото: Яндекс.Карты и Геннадий МОЖЕЙКО.

Дом окружили забором, а на территории на высоком флагштоке теперь реет флаг Северной Кореи. Надпись на воротах гласит: «Посольство Корейской Народно-Демократической Республики». Однако в белорусском МИДе подчеркивают: официально посольства КНДР в Беларуси нет, есть только торговое представительство, в котором работает всего два человека: руководитель Лю Чол Хун и временный поверенный Пак Ен Сик. С января 2016 года Беларусью по совместительству занимается посол КНДР в России.

Так называемое посольство КНДР притаилось в частном секторе на Сморговском переулке, это за заправкой «Лукойл» на Орловской.

Фото: ГЕННАДИЙ МОЖЕЙКО

- Конечно, странно, что посольство расположено в частном секторе. Думаю, такие заведения должны быть в каких-то деловых районах, - рассказала Татьяна, которая некоторое время жила возле особняка северокорейцев. – Особых конфликтов у нас с ними не было. Только, когда у них были какие-то большие мероприятия и приезжало много разных машин, они занимали нашу стоянку перед нашим домом. Мой муж несколько раз разговаривал с ними по этому поводу, и вроде все заканчивалось нормально.

Мы продали в КНДР 14 колесных тягачей, 50 тысяч бутылок водки и 48 пар обуви

Раз есть торговое представительство, значит, должна быть и торговля. И пока страны Запада наложили запрет на отношения с КНДР, мы худо-бедно торгуем с этой страной. Чтобы оценить результаты деятельности торгового представительства, журналисты нашли, изучили статистику и посмотрели, чем мы наторговали с главной мировой диктатурой.

Александр Лукашенко принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской Народно-Демократической Республики в Беларуси (по совместительству) Ким Хён Чжуна, 25 января 2016 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

За последние семь лет мы продали в КНДР товаров на 7,3 миллиона долларов. Больше всего денег Беларусь выручила за грузовики - за 34 машины мы получили 3,8 миллиона долларов. Интересно, что 14 из проданных машин - полной массой свыше 20 тонн. Согласно данным, средняя масса каждого автомобиля - 33 тонны. А это значит, что речь, скорее всего, идет о продукции Минского завода колесных тягачей, который выпускает в том числе и тягачи для баллистических ракет. На 778 тысяч долларов мы продали шин к большегрузам. Еще 678 тысяч долларов мы получили за пять самосвалов. За 644 тысячи долларов мы продали в КНДР 55 тонн коробок передач. Неплохо в Северную Корею идет белорусская водка - поставки были практически каждый год. В общей сложности мы продали 47 тысяч бутылок, выручили почти 100 тысяч долларов. А еще продали 4300 бутылок шампанского и 10 тысяч бутылок вина на сумму $12 600.

Из интересного: в 2014 году мы продали в КНДР восемь черно-белых мониторов с электронно-лучевой трубкой, каждый стоил $200. А еще три микроволновки, четыре холодильника (с подозрительно низкой ценой в $100 за все четыре) и одну промышленную стиральную машину стоимостью $4600. Также ушли 48 пар обуви (средняя цена за пару - $23). За $300 удалось продать 40 килограммов гаек и 2 килограмма шайб. В 2014 году мы продали две некие портативные вычислительные машинки с клавиатурой и дисплеем. Цена каждой - $100.

Министр иностранных дел КНДР на заводе МТЗ. Март 2015. Фото: МТЗ.

Мы купили в КНДР 16 тысяч котлов, 7 тысяч автомобильных аккумуляторов и тонну вакцины для людей

А вот Беларусь в Северной Корее купила гораздо более широкий ассортимент товаров - полтысячи видов. В основном это электрооборудование, инструмент, запчасти, трубы и металлопрокат, лекарства. Объем импорта больше, чем экспорта - 13,8 миллиона долларов за семь лет.

Почти за шесть миллионов долларов в 2010 - 2011 годах мы закупили 3400 тонн сополимеров пропилена - эти материалы используются в производстве пластмасс.

Полтора миллиона долларов мы отдали за 16 тысяч котлов.

На 665 тысяч долларов купили в КНДР семь тысяч автомобильных аккумуляторов.

607 тысяч ушло на синтетические ткани.

За 300 тысяч долларов в 2014 году приобрели токарный металлорежущий станок.

В 371 тысячу долларов обошлась северокорейская аппаратура для ультразвукового сканирования.

Кстати, вакцины для людей мы тоже закупаем в КНДР: за семь лет мы купили почти тонну вакцины за 260 тысяч долларов.

В списке товаров можно встретить много чего. 42 килограмма полудрагоценных камней на 19 тысяч долларов, три чемодана на $100, 34 килограмма картонных папок на $200, восемь дрелей на $4700, десять бытовых холодильников на $1600, 103 биноклей на $4400, 82 килограмма косметики на $3400, 3 килограмма средств для маникюра на $600, 55 удочек на $2900, 10 килограммов карандашей на $200, 4600 шариковых ручек на $1300, 11,5 тонны безалкогольных напитков на 12 тысяч долларов, два барабана на $100, два компьютерных системных блока на $800, две тысячи литий-ионных батареек на $1900, семь пылесосов на $900, полторы тонны искусственных цветов на 15 тысяч долларов, 112 килограмм материалов для пломбирования зубов на 23 тысячи долларов, 60 банок стеклоочистителя на $200, два мотоцикла за $500 и $600, 27 женских курток на $1300, 12 зеркал заднего вида на $200, килограмм антибиотиков на $9300, 37 килограммов пуговиц на $1300, пять тонн конденсаторов на 34 тысячи долларов, 780 килограммов рыболовных крючков на семь тысяч долларов.

В 2010 году мы зачем-то купили у КНДР десять DVD-проигрывателей на астрономическую сумму в 30 тысяч долларов. В том же году - четыре мобильника на $1500. Есть в списке и один черно-белый монитор с электронно-лучевой трубкой, который мы купили в 2010 году. Его масса - 19 килограммов, а цена - $2100. Что это за агрегат и для чего он нужен - остается загадкой.

У так называемого посольства КНДР висят плакаты с Ким Чен Ыном.

Фото: ГЕННАДИЙ МОЖЕЙКО

А в это время

Убежавший из Питера в Минск северокорейский дипломат нашелся в Южной Корее, троих беглых строителей до сих пор не нашли.

В июле 2016 года в Питере пропал третий секретарь посольства КНДР в России Ким Чхор Сен. Выяснилось, что он купил три билета на рейс «Белавиа» до Минска - себе, жене и сыну. Но в Беларуси его не искали - не было запроса от российских спецслужб. Позже выяснилось: из Минска дипломат с семьей смог добраться до Южной Кореи, где попросил политическое убежище.

А в 2015 году Партизанское РУВД Минска объявило в розыск трех строителей из КНДР. Они жили в частном секторе в Степянке. Беглецов до сих пор не нашли. Интересно, что в то время в Беларуси официально на стройках трудились около ста граждан КНДР - помогали строить Дворец Независимости, МАПИДовские панельки, а еще занимались реконструкцией гостиницы «Беларусь».