Британия созывает срочное совещание Совбеза ООН в связи с отравлением Скрипаля 14.03.2018, 15:24

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Россия не ответила в срок на ультиматум Лондона.

Великобритания призвала провести срочное совещание Совета безопасности ООН в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, за которым, как считает Лондон, стоит Россия. Эту позицию Британии поддержали накануне США, и ЕС, сообщает ВВС.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением - с высокой вероятностью - стоит Россия, и потребовала от Москвы в течение суток предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым было совершено отравление, известном под названием "Новичок".

Россия к полуночи не ответила на требование Терезы Мэй объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, попало в Британию.

Сегодня Мэй объявит о мерах Лондона против России в связи с отравлением.