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Названы лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов

  • 14.03.2018, 15:35
фото: Getty Images

Организаторы международного фестиваля выбрали победителей в 10 категориях.

Первый в мире фестиваль, посвященный видео, снятому с помощью дронов, - New York City Drone Film - объявил победителей 2018 года, пишет nv.ua.

Организаторы международного фестиваля, который прошел уже в четвертый раз, выбрали победителей в 10 категориях. Лучшие ролики определяло жюри, в состав которого вошли режиссеры, фотографы, продюсеры, представители технологических компаний и даже пилоты.

Лучшие видео, снятые с помощью дронов, по версии New York City Drone Film:

Экстремальные виды спорта и лучшее шоу

Новости и документальное кино

X-Фактор

Фристайл

Рассказ

Пейзажи и архитектура

Дрони

Демонстрация дронов

Стоп-кадр

Шоурил


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