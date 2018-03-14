Названы лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов
- 14.03.2018, 15:35
Организаторы международного фестиваля выбрали победителей в 10 категориях.
Первый в мире фестиваль, посвященный видео, снятому с помощью дронов, - New York City Drone Film - объявил победителей 2018 года, пишет nv.ua.
Организаторы международного фестиваля, который прошел уже в четвертый раз, выбрали победителей в 10 категориях. Лучшие ролики определяло жюри, в состав которого вошли режиссеры, фотографы, продюсеры, представители технологических компаний и даже пилоты.
Лучшие видео, снятые с помощью дронов, по версии New York City Drone Film:
Экстремальные виды спорта и лучшее шоу
Новости и документальное кино
X-Фактор
Фристайл
Рассказ
Пейзажи и архитектура
Дрони
Демонстрация дронов
Стоп-кадр
Шоурил