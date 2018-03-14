Британия примет поправки в закон Магнитского 14.03.2018, 16:38

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Тереза Мэй

Фото: AP

Будет создан аналогичный акту Магнитского проект.

Об этом заявила сегодня в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявляя перечень мер против России в связи с отравлением в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Мэй заявила, что поправка будет представлена на рассмотрение, чтобы создать аналогичный закону Магнитского проект, сообщает rbc.ru.

Напомним, что правительство и политические партии Британии накануне активно обсуждали поправки к закону о противодействии коррупции и нарушениям прав человека, которые являются аналогом закона Магнитского.

«С представителями партий идут дискуссии об эффекте этой поправки в ее нынешнем виде и о том, чтобы гарантировать, что любое действие, которое будет предпринято в соответствии с ней, сработает», - заявила тогда Мэй.

Лондон также работает над своей версией "списка Магнитсткого", появилась в СМИ.

Глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд намерены внести в черный список 49 граждан России.

Акт Магнитского был принят в декабре 2012 года в США. Согласно закону, отменялась поправка Джексона-Вэника и вводились персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и принципа верховенства права в России.

Закон назван в честь бизнесмена Сергея Магнитского, который в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Через 11 месяцев предварительного заключения Сергей умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

После этого аналогичные законы появились и в других странах, в частности в Канаде и Литве.