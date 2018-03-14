Названа самая счастливая страна мира по итогам 2017 года 2 14.03.2018, 16:45

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Уровень счастья оценивался в 117 странах.

Финляндия признана самой счастливой страной мира в опубликованном сегодня Всемирном докладе ООН (World Happiness Report), пишет yle.fi.

В рейтинге участвуют 156 стран, для оценки национального счастья которых используются такие критерии как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и отношение к коррупции.

В этом году в доклад впервые включили такой фактор как «иммигранты». Уровень их счастья оценивался в 117 странах.

В пятерку самых счастливых наций мира вошли, помимо финнов, норвежцы, датчане, исландцы и швейцарцы.

Северные страны занимают в списке лидирующие позиции с 2012 года, когда был опубликован первый доклад ООН о счастье.

В прошлом году Финляндия заняла в данном рейтинге пятое место, в то время как лидером оказалась Норвегия.