закрыть
14 марта 2018, среда, 18:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названа самая счастливая страна мира по итогам 2017 года

2
  • 14.03.2018, 16:45
  • 2,279

Уровень счастья оценивался в 117 странах.

Финляндия признана самой счастливой страной мира в опубликованном сегодня Всемирном докладе ООН (World Happiness Report), пишет yle.fi.

В рейтинге участвуют 156 стран, для оценки национального счастья которых используются такие критерии как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и отношение к коррупции.

В этом году в доклад впервые включили такой фактор как «иммигранты». Уровень их счастья оценивался в 117 странах.

В пятерку самых счастливых наций мира вошли, помимо финнов, норвежцы, датчане, исландцы и швейцарцы.

Северные страны занимают в списке лидирующие позиции с 2012 года, когда был опубликован первый доклад ООН о счастье.

В прошлом году Финляндия заняла в данном рейтинге пятое место, в то время как лидером оказалась Норвегия.


популярное за неделю

Мнение

Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты
Без формы, знаков отличия и документов — вы бандиты Дмитрий Дрозд
Брюссельский форум. Вызовы и надежды
Брюссельский форум. Вызовы и надежды Андрей Санников
Математическая логика: нет никакого «президента»
Математическая логика: нет никакого «президента» Аркадий Бабченко
Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип