Названа самая счастливая страна мира по итогам 2017 года

Названа самая счастливая страна мира по итогам 2017 года2
- 14.03.2018, 16:45
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Уровень счастья оценивался в 117 странах.
Финляндия признана самой счастливой страной мира в опубликованном сегодня Всемирном докладе ООН (World Happiness Report), пишет yle.fi.
В рейтинге участвуют 156 стран, для оценки национального счастья которых используются такие критерии как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и отношение к коррупции.
В этом году в доклад впервые включили такой фактор как «иммигранты». Уровень их счастья оценивался в 117 странах.
Finland is the happiest country in 2018! #Finland #Happiness2018 @HappinessRpt pic.twitter.com/jylIjbFomW— Happiness Research (@Happi_Research) 14 марта 2018 г.
В пятерку самых счастливых наций мира вошли, помимо финнов, норвежцы, датчане, исландцы и швейцарцы.
Северные страны занимают в списке лидирующие позиции с 2012 года, когда был опубликован первый доклад ООН о счастье.
В прошлом году Финляндия заняла в данном рейтинге пятое место, в то время как лидером оказалась Норвегия.