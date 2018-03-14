Андрей Стрижак: Личный досмотр - излюбленный метод давления на активистов 1 14.03.2018, 16:54

Власти продолжают преследование независимого профсоюза РЭП.

Зампредпрофкома Гомеля Андрей Стрижак и редактор сайта praca-by.info Евгения Стрижак, задержанные на границе, были отпущены около полуночи. Причину углубленного досмотра им не разъяснили.

Активисты профсоюза ехали рейсовым автобусом из Вильнюса в Минск; в полночь их ожидала пересадка на поезд до Гомеля. Однако добраться до дома в намеченное время членам профсоюза РЭП не удалось: на белорусской границе их "сняли с автобуса" - попросили проследовать за сотрудниками таможни для углублённого досмотра багажа и личного досмотра.

- То в одном, то в другом кабинете мы ожидали своей участи примерно два часа, - рассказала Евгения Стрижак, - при этом никто из сотрудников таможни не объяснил, почему и для чего нас будут досматривать. Впрочем, не могу и сказать, что к нам кто-то отнесся враждебно или даже просто негативно. И таможенники, и пограничники действовали подчеркнуто вежливо.

При этом называть процедуру углублённого досмотра приятной редактор профсоюзного сайта не стала:

- Углубленный досмотр багажа - довольно унизительная процедура: сотрудник таможни достает из всех карманов сумки каждую вещь и внимательно осматривает со всех сторон; листает ежедневник, читает записи... А личный досмотр - это когда проделывают то же самое, только не с вещами, а с тобой: приходится раздеваться до нижнего белья в присутствии понятых, в то время как сотрудник таможни прощупывает твою одежду.

Евгения Стрижак, несмотря на препятствия при пересечении границы, не намерена отказываться от дальнейших поездок:

- Те, по чьей милости мы пропустили поезд, не спали ночь и добрались до Гомеля на пол-суток позже, добиваются именно того, чтобы мы в страхе перед очередным "шмоном" на границе перестали куда-либо ездить. Такого удовольствия мы им не доставим.

Андрей Стрижак прямо связывает досмотр со своей принадлежностью к независимому профсоюзу:

- Личный досмотр при въезде в Беларусь проводится при наличии достаточных оснований полагать, что человек скрывает и не выдает по требованию что-то, запрещенное к ввозу в нашу страну. Ни мне, ни Евгении Стрижак не были названы такие основания, о чем мы сделали пометки в протоколах. Таможенники не предлагали нам выдать наркотики, оружие, фальшивую валюту... Личный досмотр - излюбленный метод давления властей на гражданских активистов. Государство постоянно говорит, что такие досмотры никак не связаны с профессиональной деятельностью тех, кого досматривают. Однако первый же запрос в гугл любой известной в гражданском секторе фамилии покажет, что активистов регулярно "снимают" с поездов и автобусов. Обжаловать такие действия очень сложно, так как формально государство имеет право проверять, что люди ввозят в страну. Но у меня есть вопрос. Если процедура действительно не связана с нашей работой, то почему тогда за одну неделю "сняли" на границе уже четырех активистов и лидеров профсоюза РЭП?

15 марта в 13 часов в офисе профсоюза РЭП в Минске начнется пресс-конференция, посвященная беспрецедентному давлению на членов независимого профсоюза.