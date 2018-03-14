Нацбанк решил не трогать ставки из-за высоких инфляционных ожиданий 14.03.2018, 17:07

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Нынешний уровень ставки, 10,5%.

Нацбанк по итогам ежеквартального заседания правления 14 марта оставил без изменения ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности. Нынешний уровень ставки, 10,5%, действует с 14 февраля, пишет tut.by.

В НББ отметили также сохранение высоких инфляционных ожиданий экономических субъектов.

Регулятор также отмечает, что в начале 2018 года наблюдается прогнозируемое ускорение темпов роста средней широкой денежной массы — до 18,4% в годовом выражении в феврале.

«Таким образом, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

Следующее ежеквартальное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике состоится 20 июня 2018 года.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования до 9,5−10,5% к концу года.