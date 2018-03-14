Мэй: Я использую все инструменты, чтобы раскрыть источники богатства российской верхушки

Мэй: Я использую все инструменты, чтобы раскрыть источники богатства российской верхушки3
- 14.03.2018, 17:32
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Эти же методы могут быть использованы и в отношении лично Путина.
Об этом заявила сегодня в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявляя перечень мер против России в связи с отравлением в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
Во время дебатов один из парламентариев напомнил Мэй о словах «отважного лидера оппозиции Алексея Навального, который сказал, что Великобритании следует использовать свои судебные инструменты в отношении российских олигархов, включая Алишера Усманова и Шувалова?».
Премьер-министр пообещала использовать все находящиеся в ее распоряжении инструменты, раскрыть источники богатств коррумпированной российской верхушки.
Подобный подход коснется и лично Владимира Путина, заявила Мэй, отвечая на вопрос другого парламентария о том, будет ли Британия настаивать на том, чтобы Путин раскрыл источник своего благосостояния. «Мы будем использовать все ресурсы, руководствуясь верховенством закона», - заверила премьер-министр.
Парламент Британии также предложил создать специальный реестр недвижимого имущества и повысить прозрачность коммерческих компаний в Соединенном Королевстве.