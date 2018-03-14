Минщину затопило 1 14.03.2018, 17:44

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Коммунальщики не успевают откачивать воду.

Жители некоторых райцентров Минщины могут выйти на улицу разве что в резиновых сапогах. Из-за резкого потепления талая вода затопила улицы, пишет mlyn.by.

Борисов

Часть улицы Ленинской в Борисове ушла под воду.

— За последние двое суток к нам поступили две заявки от жителей этой улицы. Одна машина выезжала вчера, чтобы откачать воду, еще одну отправили сегодня. Все работы проводились бесплатно, — сообщили в диспетчерской цеха «Спецавтохозяйство» УП «Жилье».

Тем не менее вода прибывает постоянно, рабочие не успевают ее откачивать. Работники УП «Жилье» обследовали дорогу и пришли к выводу, что причина подтопления в сложном рельефе местности.

— Вода на участке дороги собиралась всегда, в этом году из-за интенсивного таяния снега ситуация ухудшилась, — пояснил инженер дорожно-эксплуатационного участка Виктор Супранович. — Сделать водоотвод мы не можем — там нет канализационных коллекторов.

Пока снег окончательно не сойдет, единственный выход: коммунальщикам — откачивать воду, жителям улицы — запасаться резиновыми сапогами.

Молодечно

За последние сутки коммунальные службы шесть раз выезжали на помощь жителям Молодечно. Талая вода начала прибывать с поля уже 12 марта и полностью подтопила дорогу на ул. Янки Купалы.

Молодечненка Ольга Жилович рассказала:

— Из-за сильного перепада высоты вся вода от таяния снега с поля стекает на дорогу. Даже перекресток с тротуаром подтопило — на пересечении ул. Янки Купалы и пер. Осипенко. Некоторые водители не смогли выехать со двора, боялись, что мотор заглохнет, — отметила Ольга. — Сегодня вода спала, но не вся, небольшой участок дороги еще подтоплен, однако машины уже могут проехать.

Заместитель директора по коммунальным вопросам УП «Коммунальник» Виктор Макаревич пояснил: «По данному участку дороги вчера обращались в нашу службу жители, и оперативная бригада выбыла на место. В течение полутора часов откачала воду и прочистила сточные люки, которые были забиты мусором, — вода с дороги сразу пошла на спад».

Всего за 13 марта поступило шесть обращений в связи с подтоплением частных подворий. Как отметил Виктор Макаревич, все вопросы были оперативно закрыты в кратчайшие сроки.

Вилейский район

В Вилейском районе отмечаются незначительные подтопления частных подворий талыми водами. Местные жители с ними справляются самостоятельно. Также помощь оказывают аварийные службы.

Как рассказал старший инженер Вилейского РОЧС Сергей Адамович, на территории Вилейского района пока серьезных паводков не ожидается. По параметрам весеннего половодья в 2018 году в Минской области основными источниками возможного затопления могут быть реки Неман, Березина, Свислочь и Талька.

По данным постов метеостанции «Вилейка» по состоянию на 13 марта в водохранилище и реке Вилия уровень повышения воды зафиксирован в пределах нормы.

Спасателям поступило несколько сообщений по поводу затоплений частных подворий талыми водами. В частности, три случая – в Вилейке и два – в Нарочанском сельсовете.

– Во всех случаях ситуация была некритичная благодаря стараниям самих граждан, – говорит Сергей Адамович. – Важно отнестись к данной ситуации с вниманием и самим выполнить элементарные мероприятия, чтобы воспрепятствовать затоплению дворов: выкопать канавы для отведения воды, вычерпать вручную, расчистить снег и выставить барьеры.

Однако при наличии угрозы жизни и имуществу вилейчане могут обратиться за помощью в аварийные службы. Это Вилейское ЖКХ, водоканал, а также РОЧС.

Вилейка