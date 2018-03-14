Жировки снова потяжелеют 4 14.03.2018, 18:14

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Фото: tut.by

Сколько белорусы заплатят за коммуналку в марте.

Жировки гродненцев в марте снова потяжелеют — насколько, посчитала журналист «Вечернего Гродно» на примере одной семьи.

Предположим, семья состоит из четырёх человек, живёт в трёхкомнатной квартире площадью 80 кв. м. В квартире установлена газовая плита. Семья укладывается в норму и каждый месяц расходует в среднем 20 кубов газа, 15 кубов воды и 130 кВт*ч электричества. Подсчитаем, сколько она платила до повышения цен в январе и сколько заплатит по новым тарифам в марте.

По подсчётам, больше всего увеличатся расходы на воду, канализацию и электричество. Зато повышение тарифов незначительно скажется на плате за уборку и освещение в подъезде, а также за электроэнергию, расходуемую на движение лифта (расчёты в таблице). Не изменятся отчисления на капремонт дома и отопление (при том же расходе — 1,4 Гкал).

Справка

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установлены решением Гродненского облисполкома № 5 от 8 января 2018 года. Они действуют с 18 января 2018 года.

Кстати

В марте гродненцы будут возмещать более 90 % затрат только на четыре услуги ЖКХ — вывоз мусора, техобслуживание лифта, техобслуживание дома и воду. Меньше всего компенсируем отопление — всего пятую часть расходов (около 21 %).