На переиздание последней книги Анемподистова собрали треть средств 14.03.2018, 18:26

До конца кампании осталось 43 дня.

В течение двух дней кампания по сбору средств на публикацию книги выдающегося художника, дизайнера и поэта Михала Анемподистова «Цвет Беларуси» собрала Br 4761 с 13 500. Кампанию организовал Летучий университет в партнерстве с книжным магазином «Логвинов», пишет сайт телеканала «Белсат».

Последняя большая – во всех смыслах – работа Михала Анемподистова состоит из двух частей: визуальной и литературно-исследовательской, позволяя полностью погрузиться в цветной мир Беларуси.

В книге описаны 7 цветов, которыми «окрашена» белорусская культура: белый, черный, красный, синий, серый, золотой и зеленый. Каждая «энциклопедическая статья» проиллюстрирована десятком фото, где зафиксировано присутствие цвета в природе и в материальной культуре.

«Большинство читателей откроет для себя новый мир, о существовании которого они не догадывались, несмотря на все свои университеты», – говорит философ Валентин Акудович.

Книга уже была издана ограниченным тиражом в прошлом году – и сразу разошлась среди знатоков и поклонников творчества Анемподистова. Это уникальный учебник, который позволяет на вербальном и невербальным уровне усвоить часть малоизвестной белорусской культуры.

Основатель Летучего университета и ведущий «Белсата» Владимир Мацкевич добавляет, что мы всегда связываем Беларусь с цветами:

«Голубые озера, зеленые болота, Белая Русь… Михал находит истоки тех цветов, из которых состоит наша разнообразная, разноцветная страна».

Альбом дает возможность по-новому взглянуть на нашу повседневность и нашу культуру и самих себя.

«Цвет – это душа народа, его чувства», – утверждает доктор искусствовед Ольга Лобачевская.

Краудфандинговая кампания работает по принципу предварительного заказа: поддержав проект, читатели получат книгу по низкой цене. Один экземпляр будет стоить Br 40. При заказе нескольких экземпляров цена будет меньше. Организаторы кампании планируют издать 500 экземпляров. К участию приглашаются также лица и компании, которые готовы выступить спонсорами, чтобы книга могла попасть в библиотеки, культурные учреждения и публичные пространства.

До конца кампании осталось 43 дня.

Михал Анемподистов скончался в ночь на 23 января – во время работы за компьютером у него случился инсульт.