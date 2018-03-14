Польша выразила полную поддержку Великобритании в деле Скрипаля 14.03.2018, 18:32

Президент Польши сообщил, что он глубоко обеспокоен «жестоким и шокирующим покушением на бывшего офицера ГРУ».

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что он глубоко обеспокоен «жестоким и шокирующим покушением на семью Скрипалей в Лондоне, в котором также пострадал офицер британской полиции». Заявление главы польского президента опубликовано на официальном сайте президента, передает «Радио Польша».

«От имени всех поляков и польских властей я хотел бы выразить свою солидарность с действиями правительства премьер-министра Терезы Мэй. Использование химического оружия на территории нашего стратегического союзника нельзя оставить без ответа», - написал Анджей Дуда.

Он добавил, что следует найти и наказать виновных. «Мы будем тесно сотрудничать с Соединенным Королевством по этому вопросу в Совете безопасности ООН, НАТО, ЕС и Организации по запрещению химического оружия», - говорится в заявлении.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери, Великобритания. Оба они были отравлены очень токсичным веществом. Врачи до сих пор борются за их жизни.

Сергей Скрипаль был двойным агентом. Работая в российской военной разведке ГРУ, он передал информацию британскому МИ-6. В 2006 году он был арестован в России. Четыре года спустя, в рамках программы обмена шпионами, он был передан Великобритании.

В понедельник Тереза Мэй заявила, «существует большая вероятность», что в деле об отравлении двоих россиян замешана Россия. Лондон потребовал срочных объяснений от Кремля, в противном случае Великобритания введет в отношении Москвы санкции. Власти России выразили возмущение ультиматумом, отрицая связь Москвы с попыткой отравить Скрипаля. Они заявила, что готовы предпринять ответные меры на возможные британские санкции.