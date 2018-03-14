РФ хочет запретить поставку томатов из Беларуси 1 14.03.2018, 18:50

Беларусь входит в число крупнейших поставщиков томатов в Россию.

Россельхознадзор может ограничить ввоз томатов из Беларуси из-за серьезного увеличения поставок «санкционной» продукции из этой страны. Окончательное решение служба может принять в начале следующей недели, сообщила в среду, 14 марта, журналистам официальный представитель службы Юлия Мелано, передает РБК.

«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции, в частности томатов, с ее территории», — сказала она.

С 7 по 13 марта Россельхознадзор и ФТС задержали на российско-белорусской границе 12 машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. Еженедельно на этом участке границы задерживается семь-восемь машин с овощами и фруктами, запрещенными к ввозу в Россию, добавила Мелано. Она отметила, что Россельхозхнадзор призывал белорусскую сторону усилить контроль за поставляемой растительной продукцией, попадающей под введенное Россией продэмбарго.

Ранее Россельхознадзор уже неоднократно сообщал о выявлении поставок «санкционной» продукции через Беларусь с поддельными сертификатами третьих стран, в частности, африканских. По этой причине ведомство было вынуждено запретить поставки через Беларусь продукции из 33 стран.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Беларусь поставила в Россию 75,08 тыс. тонн свежих и охлажденных томатов на $63,3 млн. Такой объем позволяет стране входить в пятерку крупнейших поставщиков этих овощей в Россию, уступая Азербайджану, Китаю и Марокко. Всего за прошлый год Россия импортировала из других стран 515 тыс. тонн свежих и охлажденных помидоров на $558 млн.