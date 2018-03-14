На Ангелу Меркель совершено нападение 14.03.2018, 19:03

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Ангела Меркель

Нападавший бросился на канцлера Германии, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

У здания парламента Германии неизвестный мужчина напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, передает kasparov.ru со ссылкой на Die Welt.

Нападавший бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

Мужчина кричал, и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 14 марта Ангелу Меркель в четвертый раз избрали главой немецкого правительства.

Меркель была выдвинута от Христианско-демократического союза (ХДС). Ее кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага. "Против" выступили 315 депутатов, 9 человек воздержались.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель грамоту о назначении на пост канцлера, а затем ее приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. После этого получат грамоты о назначении и принесут присягу члены кабинета министров. Первое заседание правительства состоится во второй половине дня 14 марта.