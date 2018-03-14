Минский аэропорт не принимает самолеты 14.03.2018, 19:05

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Все посадки в минском аэропорту отменены из-за сильного тумана.

Вылеты также задерживаются. Самолеты, которые должны были сесть сейчас в Минске, направляют в Вильнюс или Гомель.

В Национальном аэропорту Минск сообщили belsat.eu, что в связи с плохими погодными условиями самолеты перенаправляются в Гомель и Вильнюс. Прогнозов по нормализации авиасообщения с Минском пока нет.

Из-за тумана не смогли сесть рейсы из Запорожья, Киева, Лондона, Амстердама, Берлина, Праги, Одессы, Ганновера и Варшавы. Рейсы из Москвы и Пекина отменены.

Есть проблемы и с вылетом из Минска. Рейс в Запорожье перенесли с 15:00 на 22:00, в Москву – с 17:45 на 21:30. Отменили вечерние рейсы в Будапешт и Пекин.

На сайте flightradar24.com можно увидеть, что некоторые самолеты кружат над Минском, а потом — улетают.