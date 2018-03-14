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Илья Яшин опубликовал доклад «Путин. Итоги. 2018»

  • 14.03.2018, 19:25
Илья Яшин

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов.

Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов подготовили экспертный доклад под названием «Путин. Итоги. 2018», в котором подводятся итоги пребывания Владимира Путина во главе России.

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов. Яшин был одним из соавторов его докладов, передает «Медуза».

В публикации говорится, что под руководством Путина Россия не смогла измениться к лучшему за счет нефтяных доходов, а от правления президента выиграло только его окружение. Зависимость экономики от нефти усилилась, а на многие социальные расходы не хватает средств.

Доклад посвящен памяти Бориса Немцова. В основном авторы публикации основываются на данных из открытых источников.

В 2008 года Борис Немцов опубликовал отчет «Путин. Итоги». Спустя два года вышла обновленная версия доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Обе публикации были подготовлены в соавторстве с Владимиром Миловым.


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