Илья Яшин опубликовал доклад «Путин. Итоги. 2018» 14.03.2018, 19:25

Илья Яшин

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов.

Российские оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов подготовили экспертный доклад под названием «Путин. Итоги. 2018», в котором подводятся итоги пребывания Владимира Путина во главе России.

Доклад продолжает серию публикаций, которыми занимался в прошлом политик Борис Немцов. Яшин был одним из соавторов его докладов, передает «Медуза».

В публикации говорится, что под руководством Путина Россия не смогла измениться к лучшему за счет нефтяных доходов, а от правления президента выиграло только его окружение. Зависимость экономики от нефти усилилась, а на многие социальные расходы не хватает средств.

Доклад посвящен памяти Бориса Немцова. В основном авторы публикации основываются на данных из открытых источников.

В 2008 года Борис Немцов опубликовал отчет «Путин. Итоги». Спустя два года вышла обновленная версия доклада «Путин. Итоги. 10 лет». Обе публикации были подготовлены в соавторстве с Владимиром Миловым.