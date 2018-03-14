Геннадий Федынич: Эти снятия с поездов - бессмысленны 1 14.03.2018, 19:54

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Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП прокомментировал ситуацию с досмотрами активистов на белорусско-литовской границе.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал Правозащитному центру "Весна" ситуацию с досмотрами активистов профсоюза РЭП на белорусско-литовской границе.

13 марта зампредседатель Гомельского профкома РЭП Андрей Стрижак и редактор сайта praca-by.info Евгения Стрижак были задержаны на белорусско-литовской границы на пограничном переходе "Каменный Лог" для углубленного досмотра без сообщения причин.

Неделю назад, 7 марта, во время пограничного и таможенного контроля на станции "Гудогай" были сняты с поезда для личного досмотра заместитель председателя профсоюза Зинаида Михнюк и одна из координаторов молодежной сети РЭП Анна Дусь, которые ехали из Вильнюса в Минск.

"Очевидно, что спецслужбы получили какой-то письменный приказ, чтобы активистов РЭП, которые будут пересекать границу, надо как-то встревожить, но эти снятия с поездов - бессмысленны. Таким образом, власть еще раз хочет показать, что все под ее надзором и прессом", - комментирует ситуацию председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

По "делу профсоюзов" опросили уже более 500 человек. РЭП не представлял следственным органам списки членов. Возможно, такая информация попала из изъятой техники офиса. Следствие продлили до 1 мая.

“В Беларуси еще такого не было, чтобы общественную организацию так плотно проверяли по её членству. Складывается впечатление, что они вообще хотят посмотреть, существуют ли эти члены профсоюза, или это просто записаные цифры. Я считаю, что это был приказ сверху, чтобы просмотреть структуру РЭПа", - отмечает Геннадий Федынич.

Завтра 15 марта в 13 часов в главном офисе РЭП состоится пресс-конференция по событиям, складывающиеся в последнее время в отношении членов профсоюза.

Напомним, утром 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.