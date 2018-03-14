Минчане выступили против завода возле Севастопольского сквера 1 14.03.2018, 20:00

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В Минске назревает новый конфликт между жильцами и инвесторами с городскими властями.

Масштабные промышленные производства в черте города — беда для его жителей. О том, как непросто соседствовать с заводами, оснащенными литейками, Onliner.by уже рассказывал: вонь, чад, покрытые специфическим налетом окна и машины пугают минчан. Именно поэтому крупные производства стараются при наличии финансовой возможности вынести за черту города. Но это в идеале, а в реале отдельные производства посреди города готовы открывать даже сейчас. В Минске назревает новый конфликт между жильцами и инвесторами с городскими властями. В Зеленом Луге, рядом с Севастопольским парком, хотят разместить химическое производство акрилатных мономеров. Звучит довольно жутко, хотя «заводик» не обещает быть большим. Но местные жители категорически против такого соседства и составили петицию, в которой обосновали свою позицию.

Администрация Первомайского района г. Минска в феврале 2018 года проводила общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» (далее — отчет о ОВОС). При ознакомлении с отчетом жителями были выявлены нарушения градостроительного, экологического и природоохранного законодательства, а также значительные расхождения в данных отчета по сравнению с ранее выносимой на обсуждение версией отчета об ОВОС.

При размещении химического производства по Логойскому тракту, 22/2 к имеющимся выбросам от плотного автомобильного трафика по Логойскому тракту, улице Калиновского и завода «Термопласт» добавятся еще и загрязняющие вещества, содержащиеся в выбросах химического производства (гептан, толуол, ацетон, бутилакрилат, диметилформамид и пр.). Согласно отчету в год планируется производить не менее тонны химических веществ, а загрязнение некоторыми элементами приблизится к 0,8 ПДК.

Местные жители сформулировали список замечаний и предложений и передали администрации Первомайского района г. Минска, но есть опасения, что они могут быть проигнорированы. Замечания жителей по отчету — это не эмоции, вызванные нежеланием соседствовать с химическим производством, а обоснованные и аргументированные доводы, опирающиеся на нормы действующего законодательства.

Вот лишь некоторые из замечаний:

«1) согласно плану функционального зонирования Минска территория, на которой планируется разместить химическое производство, относится к типу ПЗ, на которой согласно регламентам генплана г. Минска размещение объектов химической промышленности запрещено;

2) в отчете об ОВОС указаны вещества, которые не имеют установленных ПДК или ОБУВ, и в расчете рассеивания учтены вещества-аналоги: гептан, 3-хлорпропанол, 6-хлоргексанол. Вместе с тем не допускается размещать, проектировать, осуществлять строительство и эксплуатацию объектов, в составе выбросов которых присутствуют загрязняющие вещества, не имеющие утвержденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке ПДК или ОБУВ;

3) в представленном отчете рассмотрены только два варианта размещения хим. лаборатории — производственная площадка на Логойском тракте, 22/2 или отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности. В отчете почему-то не рассмотрены иные варианты размещения химического производства — за пределами города, на территориях, специально предназначенных для объектов химического производства;

4) в первоначальной версии отчета об ОВОС, которая выносилась на общественное обсуждение в декабре 2017 года, были указаны иные данные по объему планируемого производства (более 2 т/год тогда и 1 т/год сейчас) и по объему водопотребления и водоотведения (3,42 куб. м/сут ранее и 0,12 куб. м/сут сейчас, то есть в 28,5 раз меньше).

Расхождения в цифрах отчетов ставят под сомнения и представленные в отчете расчетные данные о планируемых выбросах вредных веществ и выводы о безопасности планируемого химического производства как для жителей, так и для всей экосистемы района. По мнению жителей, размещение химического производства акрилатных мономеров по Логойскому тракту, 22/2 является потенциально опасным для жизни и здоровья жителей прилегающих жилых кварталов как Советского, так и Первомайского районов г. Минска, а также представляет собой реальную угрозу для экосистемы Севастопольского парка (водозаборов) и озелененных территорий вдоль улицы Калиновского и Логойского тракта.

Мы понимаем, что наукоемкое производство акрилатных мономеров важно и необходимо для нашей республики, но вызывает недоумение вопрос: почему химическое производство с выбросами опасных веществ предлагается разместить вблизи жилых домов, кафе, офисного центра и в непосредственной близости от Севастопольского парка с водозаборами — места отдыха жителей нескольких районов?»