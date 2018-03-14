Reuters: «Газпром» сократит сотни сотрудников за рубежом 3 14.03.2018, 20:05

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Наиболее многочисленным персоналом среди зарубежных офисов «Газпрома» располагает лондонский.

Численность персонала в зарубежных офисах «Газпрома» будет сокращена на несколько сотен человек, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Сейчас в трейдинговых и экспортных подразделениях «Газпрома» за границей работает около 2 тыс. сотрудников, после реорганизации их число сократится более чем вдвое, пояснил один из собеседников агентства, передает РБК.

В то же время, по данным источника Reuters, примерно на тысячу человек будет увеличен штат компании в Санкт-Петербурге.

Наиболее многочисленным персоналом среди зарубежных офисов «Газпрома» располагает лондонский. Однако, по словам источников Reuters, решение о сокращениях не связано с ухудшением российско-британских отношений на фоне отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, так как было принято ранее.

Один из собеседников Reuters пояснил, что решение «Газпрома» отражает общий для российских госкомпаний и принятый по инициативе Владимира Путина тренд на минимизацию своего присутствия на Западе.

«В России это может быть представлено как забота о создании рабочих мест в самой стране, что особенно полезно в преддверии президентских выборов», — пояснил один из собеседников Reuters.

Источник в «Газпроме» также подтвердил РБК информацию Reuters про сокращения в зарубежных «дочках» компании. «Да, сотни людей, но явно не тысячи», — сказал он. Точное число собеседник РБК не называет. Программа оптимизации европейских трейдинговых «дочек» действует уже минимум два месяца и будет растянута на два года, добавил источник РБК в «Газпром экспорте». Цель — максимальное сокращение численного состава в Европе, от Германии до Нидерландов, азиатские «дочки» реформа не затронет, сказал он. Сотрудникам должны предложить перевод в Петербург или сокращение, добавил он. Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев

Ранее зампредправления «Газпрома» Александр Медведев говорил о намерении создать внутри «Газпром экспорта» трейдинговый блок. И недавно в «Газпром экспорт» была интегрирована крупнейшая «дочка» Gazprom Germania.