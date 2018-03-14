Кубок Беларуси: Брестское «Динамо» одолело «Слуцк», БАТЭ обыграл «Ислочь» 14.03.2018, 20:45

14 марта проходят очередные четвертьфинальные матчи Кубка Беларуси.

В Бресте местное «Динамо» уверенно обыграло «Слуцк» со счетом 2:0. В Минске БАТЭ обыграл «Ислочь» — 2:1, передает tut.by.

«Динамо-Брест» — «Слуцк» — 2:0

«Динамо-Брест»: Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Витус, Осучукву, Филипович (Легчилин, 46), Савицкий, Милевский, Нехайчик, Фамейе (Седько, 73).

«Слуцк»: Панкратов — Бобко (к), Образов, Тимошенко, Примус, Думбия, Хотов, Кибук, Шикавка, Елезаренко (Зуевич, 83), Ясинский (Николич, 71).

Голы: 1:0 — Фамейе (54). 2:0 — Гаврилович (93+).

Предупреждения: Ясинский (2), Каргас (59), Николич (82), Кибук (89).

Матч начался с атак брестчан, однако быстрый гол забить им не удалось. На тридцатой минуте «Слуцк» провел успешную контратаку, завершившуюся ударом Шикавки в штангу.

Завершился первый тайм атакой «Динамо» и двумя штрафными, но в итоге после первых 45 минут счет остался неизменным — 0:0.

Второй тайм стартовал с пары моментов у хозяев, особенно запомнился точный удар Легчилина, заменившего Филиповича. После было еще нескольких не особо удачных атак «Динамо», но затем хозяева наконец-то открыли счет.

На 54-й минуте Фамейе головой отправил мяч в ворота «Слуцка» с подачи Нехайчика, который, в свою очередь, получил мяч на левом фланге и успешно отдал пас во вратарскую.

«Слуцк» старался забить свой гол, но брестчане уверенно играли в обороне и осаждали ворота соперника. У гостей был неплохой момент сравнять счет, Кибук выстрелил во вратарскую, однако Думбия не сумел воспользоваться моментом и прострелил выше ворот.

Во второй половине второго тайма Думбия снова показал себя не в лучшем свете, сфолив на Седько. В центре поля также пострадал Милевский, но, получив медицинскую помощь, продолжил игру.

Динамовцы в свою очередь продолжали искать счастье у чужих ворот и на последней добавленной минуте Гаврилович забил второй гол, облегчив своей команде задачу в ответном матче. Он пройдет 18 марта в минском манеже и начнется в 14.30.

«Ислочь» — БАТЭ — 1:2

«Ислочь»: Туранок — Шагойко, Бубнов, Слабашевич, Талейко (Руденок, 46), Букаткин (Ясюкевич, 56), Быченок, Холодинский (к) (Побудей, 78), Патоцкий, Близнюк, Осипенко.

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Василевич, Иванич (Скавыш, 74), Сигневич (Бага, 65), Милунович, Стасевич (к), Волков, Симович, Володько (Березкин, 79).

Голы: 0:1 — Сигневич (32). 0:2 — Сигневич (38). 1:2 — Холодинский (73).

Предупреждения: Бубнов (61), Володько (76), Слабашевич (82).

Удаление: Яблонский (49).

По сравнению с матчем за Суперкубок, Дулуб внес в стартовый состав некоторые изменения. На поле вышли Волков, Яблонский и Сигневич.

Первые 15 минут остались за «волками», которые хотели ошарашить гостей. Борисовчане выдержали натиск и к 40-й минуте уже вели в счете 2:0, дублем отличился Николай Сигневич.

В дебюте второго тайма БАТЭ остался вдесятером, за толчок соперника был удален Яблонский. Играя в меньшинстве, гости продолжали контролировать ход матча, но на 73-й минуте пропустили контратаку, которую голом завершил Холодинский.

За пять минут до конца игры на стадионе частично отключилось электричество, погасло табло, но судья дал доиграть командам.

Финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу БАТЭ. Ответная игра пройдет 18 марта на «Борисов-Арене».

Напомним, ранее «Шахтер» обыграл «Днепр» (3:1), а матч «Крумкачы» — «Неман» не состоялся из-за проблем у столичного клуба. «Воронам» было засчитано техническое поражение 0:3.