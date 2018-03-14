Мэй: Британия ищет замену российскому газу 14.03.2018, 20:35

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Тереза Мэй

Британский премьер-министр заявила, что ее страна рассматривает альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Великобритания намерена найти взамен России других поставщиков газа – в контексте своего ответа на отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля, заявила в среду глава британского правительства Тереза Мэй, передает «Голос Америки».

«При поиске поставщиков газа мы рассматриваем другие страны», – сказала Мэй законодателям.

Великобритания заявила о высылке 23 российских дипломатов после того, как Москва не выполнила требование Великобритании предоставить разъяснения по поводу отравления Скрипаля и его дочери разработанным в СССР веществом нервнопаралитического действия. Россия причастность к нападению отрицает.

В этом году Великобритания получала из России поставки сжиженного природного газа. Треть используемого в Европе газа поставляется из России.

«Мы продолжим обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и вопрос энергетической безопасности в более широком масштабе», – сказала Мэй, отвечая на вопросы законодателей.