Как будут выглядеть поезда «Штадлер» для минского метро 14.03.2018, 20:56

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Появились новые подробности.

Информация о том, как могут выглядеть новые вагоны «Штадлер» для минского метро, уже появлялась в интернете. Сегодня в сообществе «ВКонтакте» опубликовали их новые картинки с подробным описанием.

В неофициальной группе БелЖД в «ВКонтакте» появились картинки поездов «Штадлер» для Минского метрополитена. Сообщается, что они из проекта, который предложила городу компания и который выбрал Минск.

Как сообщается, дизайн вагонов выдержан в современном «метро-стиле» с сиденьями вдоль боковых стен и максимально широкими зонами для стоящих пассажиров. Сиденья выгнуты по форме человеческого тела, благодаря чему между ними видны четкие границы. Оптимальное размещение поручней позволяет пассажирам любого роста крепко стоять на ногах.

В качестве опции предлагается штанга-поручень по центру входной площадки.

Зона для инвалидных колясок расположена в непосредственной близости от входной двери и оборудована стопорной панелью, а также дополнительными откидными сиденьями.

На дверях вагонов внутри и снаружи расположены кнопки с индикаторами о состоянии дверей.

Пассажиры смогут свободно переходить из одного вагона в другой внутри состава.

В торце головного вагона появится специальный выход — для эвакуации пассажиров в туннель.

«В узком туннеле практически невозможно покинуть поезд через пассажирские двери. Поэтому в поезде фирмы Stadler для Минского метрополитена предусмотрены специальные меры по эвакуации пассажиров через дверь в торце головного вагона. Необходимо лишь открыть дверь и откинуть специальную складную рампу, после чего пассажиры смогут безопасно покинуть поезда».

Отмечается, что рампа будет с антискользящим покрытием.

О том, что завод «Штадлер Минск» поставит десять поездов для Минского метрополитена, стало известно в начале 2018 года.

По контракту ЗАО «Штадлер Минск» поставит шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поезда. Их можно будет использовать на всех линиях минской подземки.

Первый четырехвагонный поезд (два головных и два промежуточных вагона) запланировали поставить в 2018 году, всю партию — к 2020 году. Гарантийный срок эксплуатации поездов — 560 тысяч километров пробега. Поезда оборудованы системой автоматического пожаротушения. Такая информация была размещена на стенде компании «Штадлер» на международной транспортной выставке в Санкт-Петербурге осенью 2017 года.