Пять самых необычных названий озер в Витебском регионе

Пять самых необычных названий озер в Витебском регионе1
- 14.03.2018, 21:19
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А вы о них когда-нибудь слышали?
14 марта ежегодно отмечают интересную дату — День действий в защиту рек, воды и жизни. Изначально его придумали, чтобы обратить внимание человечества на проблему негативного влияния плотин на экосистему. Vkurier.by предлагает узнать о самых необычных названиях озер, которые можно отыскать в Витебской области.
1. Ножницы (Россонский район)
Расположено озеро возле одноименной деревни, входит в состав заказника Синьша. Максимальная глубина озера — 5,6 метра, площадь — около 0,69 километров квадратных. Входит в состав национального парка Браславские озера и в Браславскую группу озер. Здесь ловят леща, щуку, плотву, линя, красноперку, окуня, язя, густеру, жереха.
2. Кривые Окуни (Полоцкий район)
Расположено возле деревни Малое Ситно, площадь озера — около 0,12 километров квадратных. Здесь водятся окунь, плотва, лещ, щука, линь.
3. Шо (Глубокский район)
Это озеро называют центром Европы, оно абсолютно круглое, расположено возле одноименной деревни и получило известность благодаря уникальному обрядовому празднику Купалья, где до недавнего времени еще можно было услышать аутентичные песни. Максимальная глубина озера — 3,1 метров, площадь — около 7,65 километров квадратных. Здесь водятся карась, линь, щука, окунь, плотва.
4. Красное Очко (Оршанский район)
Также называемое «Красное вочка», от белорусского слова «вока» («глаз»). Относится к бассейну реки Оршица. Это совсем маленькое, но очень красивое озеро площадью около 0,006 километров квадратных. Несколько лет назад оно получило широкую известность в соцсетях, благодаря живописной фотографии, сделанной Денисом Романюком.
5. Гомель (Полоцкий район)
Необычно найти Гомель на карте Витебской области, не правда? Озеро расположено возле между деревнями Зазерье, Двор-Гомель, Гомель, Горовые и Красный Рог. Его площадь составляет около 3,42 километров квадратных, а максимальная глубина — 23 метра. Здесь рыбачат ради густеры, краснопёрки, леща, линя, окуня, плотвы, судака, щуки.