Пять самых необычных названий озер в Витебском регионе 1 14.03.2018, 21:19

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А вы о них когда-нибудь слышали?

14 марта ежегодно отмечают интересную дату — День действий в защиту рек, воды и жизни. Изначально его придумали, чтобы обратить внимание человечества на проблему негативного влияния плотин на экосистему. Vkurier.by предлагает узнать о самых необычных названиях озер, которые можно отыскать в Витебской области.

1. Ножницы (Россонский район)

Расположено озеро возле одноименной деревни, входит в состав заказника Синьша. Максимальная глубина озера — 5,6 метра, площадь — около 0,69 километров квадратных. Входит в состав национального парка Браславские озера и в Браславскую группу озер. Здесь ловят леща, щуку, плотву, линя, красноперку, окуня, язя, густеру, жереха.

И вовсе же не похоже на ножницы!

2. Кривые Окуни (Полоцкий район)

Расположено возле деревни Малое Ситно, площадь озера — около 0,12 километров квадратных. Здесь водятся окунь, плотва, лещ, щука, линь.

И вовсе они не кривые…

3. Шо (Глубокский район)

Это озеро называют центром Европы, оно абсолютно круглое, расположено возле одноименной деревни и получило известность благодаря уникальному обрядовому празднику Купалья, где до недавнего времени еще можно было услышать аутентичные песни. Максимальная глубина озера — 3,1 метров, площадь — около 7,65 километров квадратных. Здесь водятся карась, линь, щука, окунь, плотва.

Озеро Шо

Фото Игорь Пилатович

4. Красное Очко (Оршанский район)

Также называемое «Красное вочка», от белорусского слова «вока» («глаз»). Относится к бассейну реки Оршица. Это совсем маленькое, но очень красивое озеро площадью около 0,006 километров квадратных. Несколько лет назад оно получило широкую известность в соцсетях, благодаря живописной фотографии, сделанной Денисом Романюком.

Озеро «Красное Очко»

Знаменитое фото Дениса Романюка

5. Гомель (Полоцкий район)

Необычно найти Гомель на карте Витебской области, не правда? Озеро расположено возле между деревнями Зазерье, Двор-Гомель, Гомель, Горовые и Красный Рог. Его площадь составляет около 3,42 километров квадратных, а максимальная глубина — 23 метра. Здесь рыбачат ради густеры, краснопёрки, леща, линя, окуня, плотвы, судака, щуки.