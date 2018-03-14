Воспоминания белорусского «террориста» 14.03.2018, 21:35

Сергей Ханженков

Сергей Ханженков - один из самых известных и принципиальных диссидентов Беларуси.

Минский диссидент Сергей Ханженков не реабилитированы, и реабилитации никогда не добивался. Умер в собственном доме в Минске после тяжелой болезни 16 марта 2016. Родился Сергей Ханженков 13 марта 1943 года на Колыме, где отбывал наказание его отец-эсер.

«Радыё Рацыя» публикует видео с Сергеем Ханженковым, которого называли «Советским террористом». 13 марта ему исполнилось бы 76 лет.

«Сергей Ханженков один из самых известных и принципиальных диссидентов Беларуси, который действенно пытался сопротивляться советской власти. На вопрос «Как вашим жизненным планам помешали 10 лет лишения свободы в лагерях за Ваш поступок?», - Сергей Ханженков мне просто и не думая ответил: «Никаким планам не помешали. Мой жизненный план с 13-ти лет был - бороться с советской властью. Он реализовался. И я счастливый человек», - говорит режиссер-документалист Виктор Корзун.

Напомним, 13 марта, в день рождения Сергея Ханжeнкова, в Минске прошел вечер памяти политического заключенного советского режима 1960-70-х годов.