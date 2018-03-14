Премьер-министр Словакии заявил о готовности уйти в отставку
- 14.03.2018, 21:57
Роберт Фицо заявил, что готов представить кандидата на должность премьер-министра от своей партии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку, если президент согласится с тем, что нынешняя коалиция не может продолжать свою работу без досрочных выборов. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на ВВС.
Фицо заявил, что готов представить кандидата на должность премьер-министра от своей партии.
Это происходит на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Кучака.
25 февраля 2018 года Кучака и его девушку нашли убитыми в их собственном доме.
Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.
В феврале 2018-го из-за этого случая в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарик.
12 марта о своей отставке заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.
19 марта парламент Словакии проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Роберту Фицо.