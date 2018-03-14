В Национальном историческом музее открылась выставка к 100-летию БНР 2 14.03.2018, 22:18

Выставка будет работать до 7 мая.

«1918: БНР — Идея. Край. Государство. Шаг к Независимости» — такая выставка открывается в Минске, в Национальном историческом музее, 15 марта, передает nn.by.

Белорусская Народная Республика на выставке представлена как неотъемлемая часть процесса, без которой нельзя было понять историю возникновения белорусского государства. Эту идею кураторы выставки подчеркнули, поместив в конце экспозиции, на почетном месте, на бархате, современную Конституцию Беларуси.

Выставка, под которую отвели просторный зал на первом этаже музея, иллюстрирует исторический путь, пройденный Беларусью в период 1914—1918 гг.: от «этнографического племени» на картах Карского до нации с идеей независимости, государством, законодательными актами.

Почетное место занимают на выставке документы: можно увидеть оригинальные списки делегатов Всебелорусского съезда 1917 г., Уставные грамоты, даже своеобразную «генеалогию белорусской государственности»: нарисованную от руки схему передачи власти от Президиума Всебелорусского съезда к Раде БНР.

Кто ее рисовал на бланке Народного секретариата? В этом еще предстоит разобраться историкам.

Рядом — артефакты: печать Рады БНР, которую носил в кармане Вацлав Ластовский (она вставлена в металлический футляр от карманных часов, на крышке которого нацарапано, кому печать принадлежит); оригинальная бело-красно-белая лента — отличительный знак военнослужащего-белоруса, многое другое.

Спекуляции на тему того, что БНР «не была государством», «не состоялась» опровергаются личными документами тех времен. Среди экспонатов, например, выставлены паспорт гражданки БНР и удостоверение, выданное Народным Секретариатом БНР крестьянке Анне Макей из деревни Крынки Новогрудского уезда.

Сохранились и обращения, которые крестьяне подавали в Раду с жалобами на грабежи немецких войск. То есть, люди на местах действительно воспринимали БНР как свое государство и свою власть.

Можно увидеть переписку с правительством Ленина, с Директорией Украинской Народной Республики, фото миссии в Константинополе. Представлен и оригинал телеграммы кайзеру Вильгельму.

Выставку собирали не только из фондов Национального исторического музея. Многие экспонаты, например рисованные гербы белорусских территориальных единиц, буквально неделю тому назад нашлись в Музее Великой Отечественной войны. Они попали туда в конце 1940-х.

Выставку создавали совместными усилиями: сотрудники музея привлекли к ее оформлению ряд художников. Историк Темушев, один из лучших специалистов по исторической картографии, подготовил прекрасно выполненную карту, из собраний частных коллекционеров были взяты некоторые экспонаты — например, реконструкция униформы военнослужащего БНР.

Эта цельная и содержательная выставка заслуживает того, чтобы стать частью постоянной экспозиции музея.

Услышав эту идею, сотрудники музея вздыхают: у нас пятьсот тысяч экспонатов, если бы только была возможность все выставить. Будем надеяться, давным давно назревший вопрос нового здания и депозитария для Национального исторического музея в конце концов будет решен. И в новом помещении Белорусской Народной Республике будет посвящен целый зал. А может и не один.

Выставка открывается 15 марта в 11.00 в Национальном историческом музее (ул.Маркса, 12) и будет работать до 7 мая.