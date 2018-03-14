Телекомментатор Ларри Кадлоу станет экономическим советником Трампа 14.03.2018, 22:31

Ларри Кадлоу

Ларри Кадлоу заявил, что принял предложение президента США стать главным экономическим советником Белого дома.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Американский телекомментатор Ларри Кадлоу заявил в среду, что принял предложение президента США Дональда Трампа стать главным экономическим советником Белого дома, заменив на этом посту Гэри Кона.

«Президент предложил мне занять эту должность прошлым вечером, и я согласился», – сказал Кадлоу корреспонденту агентства Reuters, добавив, что официальное объявление на этот счет будет сделано в четверг.